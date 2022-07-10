Beyaz Saray önünde 'kürtaj' protestosu

ABD'de uzun süredir tartışılan ve birçok kentte protestolara neden olan kürtaj hakkı konusunda geçtiğimiz günlerde karar veren Yüksek Mahkeme, 1973 tarihli "Roe-Wade kararı" olarak bilinen ve ABD'de kürtajın anayasal bir hak olmasına temel teşkil eden kararı iptal etmişti. Söz konusu kararla birlikte kürtaj anayasal bir hak olmaktan çıkarılarak, kürtaj hakkındaki kanunlar eyaletlerin inisiyatifine bırakılmıştı.

NPR'nin haberine göre, ABD Başkanı Joe Biden'ın cuma günü, kürtaj hakkını korumaya yönelik kademeli bir adım niteliği taşıyan yürütme kararını imzalamasının ardından Beyaz Saray önünde protesto gösterisi gerçekleştirildi. Dün gerçekleştirilen ve yüzlerce kişinin katıldığı protesto gösterisinde, kürtaj hakkına yönelik daha fazla adım atılmasına dair çağrıda bulunuldu.

Kürtaja yönelik kararın ardından günümüze kadarki süreçte en az 9 eyalet kürtajı yasakladı. İlerleyen haftalarda ise kürtajın birçok farklı eyalette yasaklanması veya kısıtlanması bekleniyor.