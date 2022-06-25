ABD'de mahkemenin kürtaj kararı Vatikan tarafından memnuniyetle karşılandı

Vatikan'ın 'Yaşam Akademisi' ABD Yüksek Mahkemesi'nin kürtajı anayasal hak olmaktan çıkartan kararına övgüde bulundu ve bunun dünya çapında kürtaj yasakları için meydan okuma olduğunu öne sürdü. Papalığın doğrudan kürtaj karşıtı uygulamaları yaymak üzere kurduğu 'Yaşam Akademisi' açıklamasında, "Uzun bir demokratik geleneğe sahip büyük bir ülkenin bu konudaki tutumunu değiştirmesi tüm dünyaya da meydan okuyor" dedi.

Vatikan Dışişleri Bakanlığı da yaptığı açıklamada, kürtajın "bireysel haklar ile sınırlandırılamayacağını", çünkü "yaşamın geniş toplumsal öneme sahip" bir mesele olduğunu söyledi.

ABD Yüksek Mahkemesi dün bir kadının anayasal kürtaj hakkını tanıyan ve ülke çapında yasallaştıran 1973 tarihli Roe v. Wade kararını bozma yönünde adım atmıştı.

Papalık Yaşam Akademisi'ne başkanlık eden Başpiskopos Vincenzo Paglia, mahkemenin kararının, Batı toplumunun "yaşama tutkusunu kaybettiği" bir dönemde konuyu "düşünmek için güçlü bir davet" olduğunu söyledi.

Katolik kilisesi kürtajı 'cinayet' olarak nitelendirirken kadınların kürtaja erişimini engellemeyiyse "yaşam savunulucuğu" olarak sunuyor. Papa Francis daha önce kürtajı, kiralık katil tutmaya benzetmişti.