Gürcistan'ın Ankara Büyükelçisi Archil Kalandia, Beşiktaş taraftarlarına yönelik polis saldırısının ardından Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Büyükelçi'ye Beşiktaş'ın Batum'da oynadığı UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasında yaşanan olaylara ilişkin Türkiye'nin tepkisi iletildi ve çeşitli kanıtlar paylaşıldı.

Bakanlık kaynakları, olayların tüm yönleriyle soruşturulmasını, Türk vatandaşlarına yönelik orantısız güç kullanımından ve müdahaleden sorumlu olanlar hakkında gerekli hukuki işlemlerin yapılmasını talep etti.

Filistin bayrağı açan taraftarlara saldırmışlardı

26 Kasım'da Gürcistan'ın Batum kentinde oynanan Beşiktaş-Hapoel Beer-Sheva karşılaşmasında Filistin bayrağı ve "İşgale isyan, Filistin'e özgürlük" yazılı pankart açan Beşiktaş taraftarlarına Gürcistan polisi saldırmıştı.

Tribünlere giren polisler taraftarlara cop ve biber gazıyla müdahale etmiş, saldırıda yaralanan bazı taraftarlar hastaneye kaldırılmıştı. Olaylar nedeniyle duran karşılaşma, verilen aranın ardından yeniden başlamış ve Beşiktaş sahadan 2-1 galip ayrılmıştı.

Saldırının ardından gözaltına alınan 16 Beşiktaş taraftarı ise Türkiye'nin Gürcistan makamlarıyla yürüttüğü görüşmeler sonucunda serbest bırakılmıştı.

Maçın Gürcistan'a taşınmasını Türk yetkililer istemişti

Karşılaşmanın İstanbul yerine Batum'da oynanmasının arkasından da Türk yetkililer çıkmıştı.

UEFA'nın 30 Ekim tarihli açıklamasında, Türk makamlarının güvenlik gerekçesiyle Beşiktaş-Hapoel Beer-Sheva karşılaşmasının İstanbul'da oynanamayacağını bildirdiği belirtilmişti. Bunun üzerine maçın Gürcistan'da oynanmasına karar verilmişti.

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ise yaşananların ardından yaptığı açıklamada İsraillileri Türkiye'ye getirmek istemediklerini söylemişti.

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