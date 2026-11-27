Son dönemde her taşın altından aynı öykü çıkıyor, AKP içi kavga…

Hacıosmanoğlu bu kavgadan şaşırtıcı biçimde en azından şimdilik sağ çıkan isimlerden biri.

Hakem atamalarına nasıl dahil olduğu, futbol maçlarının kaderine doğrudan nasıl müdahale ettiğine dair birçok yazışması paylaşıldı.

Paylaşımları yapan adres Yeni Şafak’tı.

Hacıosmanoğlu federasyonunun prensi olarak bilinen ve hemşerisi olan hakem Yasin Kol’un tutuklanması, yine futbolun en kritik kurumu olan Merkez Hakem Kurulu’nun başkanlığına getirdiği Ferhat Gündoğdu'nun içeri atılması sağlam tokatlardı.

Bu tokatları bir de federasyon başkanlığından düşürülmesi için yapılan hamle takip etti. Yönetiminin tüm kritik isimleri istifa etti ama o pes etmedi.

Tokatların şiddeti artıp koltuğu altından kayarken MHP Genel Merkezi’ni ziyaret etti, Bahçeli ile birlikte fotoğraf verdi.

Kendine sahip çıkacak birini bulmuş, koltuğuna da dört elle sarılmıştı.

Peki, ne oldu da bu kadar hedef oldu Hacıosmanoğlu?

Onu göreve getiren AKP’ydi, görevden almak isteyen de AKP içi bir gruptu.

Yerine Bilal Erdoğan’ın Kartal İmam Hatipli bir arkadaşının getirileceği söylenmişti.

O şimdi sırasını beklerken, Hacıosmanoğlu’nun koltuğu bir kez daha derin şekilde sarsılıyor.

Dün Beşiktaş’ın İsrail temsilcisiyle yurt dışında oynamak zorunda kaldığı maçın sorumlularından biri Hacıosmanoğlu.

Ona ve AKP’ye karşı tepkiler bir kez daha arşa çıkmış durumda.

Peki, sahi kimdi bu Hacıosmanoğlu?

Kurtlar Vadisi figürü gibi bir patron

Şubat 1966’da Trabzon'un Of ilçesinde doğdu.

Babası İstanbul'da ticaretle uğraşmış bir isim, buradan devam eden İbrahim Hacıosmanoğlu da adım adım patronluk yolunda ilerledi.

Ticaret, petrol, inşaat alanında faaliyetler gösterdi.

Asıl alanı inşaat oldu.

ATR Yapı adlı şirketiyle devletten birçok ihale aldı, zenginleştikçe zenginleşti.

Sadece geçen yıldan bir örnek verelim:

“İbrahim Hacıosmanoğlu’na ait ATR Yapı, Sakarya Şehir Hastanesi ihalesini 4 yıl önce 1,2 milyara aldı, iş yarım kaldı. 4,8 milyarlık tamamlama ihalesi de yine aynı şirkete gitti.”

Hükümet konakları, devlet hastaneleri, yurtlar, okul binaları yaptılar, yapmaya, ihaleleri kapmaya devam ediyorlar.

Peki ya futbol?

Patronların kulüp yöneticisi olma geleneğinin de sürdürücüsü olan bir isim Hacıosmanoğlu.

2005-2007 yılları arasında Trabzonspor’da Başkan Yardımcılığı görevini üstlendi. Sonra 2008 yılında başkan adayı oldu, kaybetti.

2013’te bir kez daha aday oldu ve bu kez seçildi.

Bir kulüp başkanından çok Kurtlar Vadisi karakteri gibiydi.

Bu role kendini fazlasıyla kaptırınca 28 Ekim 2015'te Trabzonspor'un Gaziantep ile 2-2 berabere kaldığı maçın sonunda, hakem Çağatay Şahan ve yardımcılarını 4 saat boyunca statta rehin aldı.

Bu skandal eylemini ancak Erdoğan’ın telefon konuşmasıyla sonlandırdı.

Kısa süre sonra yapılan seçimlerde başkanlığı kaybetti.

Futbol ve patronluğun birbirini besleyen iki kanal olması dolayısıyla buradan kopmayı hiç istemedi.

TFF Başkanlığına ilk aday olduğunda kaybeden Hacıosmanoğlu, ikinci adaylığında rakibini 5 oy farkla geçerek başkan seçildi.

O günden bugüne yaptığı tüm icraatlar tartışma konusu oldu.

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A Milli Futbol Takımı için “Milli Takım tarihinin en karakterli takımı” gibi skandal bir ifade kullanıp büyük tepki çekti.

Dünya Kupası öncesi takımı hiçbir ülkenin tercih etmediği bir yerde konaklatarak organizasyon kabiliyetinin "ne kadar yüksek" olduğunu gösterdi, bunun sonucu olarak da Dünya Kupası’ndan elenen ilk ülkelerden biri Türkiye oldu.

Son olarak UEFA Uluslar Ligi’nde Milli Takım 6 maç sonunda 0 puan alarak grubu sonuncu sırada tamamladı.

Suçlu yine o değildi, birilerine hesap kesen bir patrondu ne de olsa.

Ancak artık giderek çaptan düşüyor...

Şimdilerde Bahçeli’den aldığı destek dışında sandalyesinin tüm ayakları kırık durumda.

Dün Gürcistan'da AKP-TFF ortaklığıyla imza atılan skandalın da bütünüyle onun üzerine kalması muhtemel.

Yasin Kol, Ferhat Gündoğdu gibi en güvendiği iki isim şu anda cezaevinde.

Kendisinin akıbeti ise şimdilik belirsiz…

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