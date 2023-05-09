Berlin'de Faşizme Karşı Zafer Günü anmasına polis müdahalesi

Hitler faşizminin Almanya'nın başkenti Berlin’i kuşatan Kızıl Ordu’ya teslim olduğu ve 2. Dünya Savaşı’nın Avrupa’da sona erdiği 8 Mayıs 1945 tarihinin yıldönümünde yapılan anmalara Berlin polisi müdahale etti.

Sovyetler Birliği bayrağına yasak

Berlin’de 2022 senesinde yapılan anmalarda olduğu gibi bu sene de Rusya-Ukrayna savaşı sebep gösterilerek mahkeme kararıyla Ukrayna, Rusya ve Sovyetler Birliği bayrakları taşınması yasaklanmıştı. Berlin polisi bayrakların katılımcılar arasında gerginliğe yol açabileceği iddiasında bulunmuştu. Yapılan itirazlar neticesinde sırasıyla önce Ukrayna, sonra da Rusya bayraklarına getirilen yasaklar kaldırılmış fakat Sovyetler Birliği bayrağına konulan yasak kaldırılmamıştı.

Komünist partilerin logoları da yasak

Türkiye Komünist Partisi Berlin örgütü ve Yunanistan Komünist Partisi (KKE) her sene anmaların yapıldığı Treptow semtindeki "Kurtarıcı Asker Anıtı"na çiçek bırakmak üzere dün 18.00’de buluştu. Anıtın bulunduğu parkta yoğun geçiş önlemleri alan Berlin polisi, TKP, KKE ve alanda bulunan Alman Komünist Partisi (DKP) bayraklarına “Sovyetler Birliği’nin bayraklarını çağrıştırdığı” iddiasıyla izin vermedi.

TKP ve KKE anıta bayrakları olmadan giderek Avrupa’yı faşizmden kurtarmak için hayatlarını kaybeden Sovyet vatandaşları için çiçek bıraktılar.

TKP ve KKE Berlin örgütleri 2022 senesinde de benzer bir yasakla karşılaşmıştı. TKP ve KKE bayraklarının yanı sıra Alman Demokratik Cumhuriyeti’nin bayraklarıyla anıta yürünmüş, sonrasında Berlin polisi karar değiştirerek anma esnasında örgütlere bayrakları kaldırmaları için müdahalede bulunmuştu.

Alana giriş yapmaya çalışan pek çok vatandaş ve örgüt de benzer sebeplere müdahalelerle karşılaştı. Bayrakların yanı sıra Sovyetler Birliği arması olan bir tişört giyen gence müdahale edilerek tişörtü çıkarmaya zorlandı.

Anıtta provokasyon

Önceki senelerden farklı olarak Treptow’daki anıt bu sene önemli bir provokasyonla karşı karşıya kaldı. Ukrayna ve Avrupa Birliği bayrakları taşıdığı görülen bir grup, anıtın girişinde “Sovyetler Birliği’nin İnsanlık Suçları” adında bir sergi açarak miting düzenledi. Polisin bu provokasyona karşı sessiz kalması ve mitingi koruyucu bir tavır sergilemesi dikkat çekti.

Koruyucu asker anıtı

Treptow’daki Kurtarıcı Asker Anıtı, Berlin kuşatması sırasında Treptow semtinde hayatını kaybeden 7 bin Sovyet askerinin anısına tasarlandı. Anıt hayatlarını kaybettiği alan üzerine inşa edilmesiyle de ayrı bir anlam taşımaktadır.