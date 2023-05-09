TKP'den 9 Mayıs açıklaması: Emekçi halkların Zafer Günü kutlu olsun!

Hitler faşizminin tarihe gömüldüğü 9 Mayıs'ın yıldönümde TKP tarafından bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Bugün Avrupa’da ve de tüm dünyada emekçi halklar, emperyalist tehdit ve saldırganlığın son bulduğu ve barış ve güven içinde bir yaşamın tesis edildiği koşulların özlemini duyuyor. Bunun tek yolu ise insanlığın eşit ve özgür bugününü ve geleceğini inşa etme hedefiyle ayağa kalkacak olanların tarihin akışına bir kez müdahale etmesinden geçiyor" denildi.

Açıklamanın tam metni şöyle:

9 Mayıs: Emekçi halkların Zafer Günü kutlu olsun!

9 Mayıs, insanlık tarihinin dönüm noktalarından biri, kapitalist barbarlığa, faşizme, ırkçılığa diz çöktürülen Zafer Günü… 27 milyonu Sovyet yurttaşı olmak üzere 75 milyon insanın yaşamını yitirdiği, milyonlarcasının yaralandığı bir yıkıma yol açan Naziler ve işbirlikçilerinin, Kızıl Ordu’nun ve halkların olağanüstü mücadelesine teslim olduğu tarihin üzerinden yetmiş sekiz yıl geçti.

Büyük Anayurt Savaşı’nın zaferle sonuçlandığı, İkinci Dünya Savaşı’nın Avrupa coğrafyasında son bulduğu gün olan 9 Mayıs, sosyalizmin kapitalizme üstünlüğünün ispatıdır. Maddi ve ahlaki açıdan… O gün, sosyalizmin eşitlikçi, planlı ve kardeşçe düzeni, milyonlarca sıradan insanın onurlu fedakârlığı, kapitalizmin kaosunu, tekellerin düzenbazlığını, vahşetini yenmiştir.

Bugün ise sosyalizmin yokluğunda Avrupa ve dünya halkları yeniden tehdit altında. Emperyalist düzenin yarattığı çelişkiler, yine bir savaşa, kayıplara, yıkıma ve yerinden edilmelere yol açmış durumda. Ukrayna’daki savaş kapitalizmin ne kadar akıl dışı ve ahlak dışı bir düzen olduğunu göstermeye devam ediyor. Gelinen noktada ise elde genişlemiş ve saldırganlık potansiyeli artmış bir NATO, daha da militarize olmuş bir Avrupa ve silahlanma adına halktan çalınan kaynaklar var…

Ve bunun karşısında halkların hafızasından silinmeye çalışılan bir Zafer Günü… Sovyetlerin, partizanların, komünistlerin, Avrupa’nın emekçi halklarının Zafer Günü, yıllardır “Avrupa Günü” adıyla anılarak, suni bir ortak değer yaratılmaya çalışılıyor. Oysa bu sunilikte kapitalizmin çıkarları gizli, ayrımcılık gizli. Tam da bu nedenle bugün bir kez daha vurguluyoruz: Zafer Günü sadece ve sadece işçi sınıfının kazanım tarihine aittir.

Bugün Avrupa’da ve de tüm dünyada emekçi halklar, emperyalist tehdit ve saldırganlığın son bulduğu ve barış ve güven içinde bir yaşamın tesis edildiği koşulların özlemini duyuyor. Bunun tek yolu ise insanlığın eşit ve özgür bugününü ve geleceğini inşa etme hedefiyle ayağa kalkacak olanların tarihin akışına bir kez müdahale etmesinden geçiyor.

Böyle bir bugünün ve geleceğin inşası için olan mücadelemizle…

İnsanlığın zaferine imza atan Kızıl Ordu’ya, Sovyet halklarına ve Avrupa’da anti-faşist mücadeleyi verenlere selam olsun. 9 Mayıs kutlu olsun!

Türkiye Komünist Partisi Merkez Komite