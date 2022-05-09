Almanya'da faşizmin yenilgisini ananlara yasaklama: Berlin’de TKP ve KKE bayraklarına engelleme

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin 16 Nisan 1945’te Berlin üzerine başlattığı taarruzu 9 Mayıs’ta Nazi İmparatorluğunu tarihin çöplüğüne yollayarak tamamlamasının 77. yıldönümü nedeniyle Zafer Günü olarak yapılan anmalar polisin ve Berlin Senatosu’nun yasaklamalarıyla karşılandı. Berlin eyaletinde iktidarda SPD, Yeşiller ve Sol Parti’den oluşan koalisyon hükümeti var.

4 Mayıs günü Berlin polisinin yayınladığı resmi açıklamaya göre Sovyetler Birliği bayrağının yanı sıra askeri üniformaların giyilmesi, askeri nişanların, Ukrayna-Rusya savaşını yüceltme ihtimali olan sembollerin, ‘V’ ve ‘Z’ harflerinin ve Aziz George kurdelelerinin taşınması da yasaklamalar kapsamında yer almıştı.

Türkiye Komünist Partisi Berlin Örgütü ve Yunanistan Komünist Partisi (KKE) Berlin Örgütü anmaların yapıldığı Treptow’daki anıtı ziyaret etmek üzere saat 11:00’de buluştu. Sovyet Zafer Anıtı’nın bulunduğu parkta geniş güvenlik önlemleri alan Berlin Polisi yasak dahilindeki bayrakların yanı sıra alana sokulmak istenen her türlü bayrak, pankart ve flamaya müdahale ederek geçişlere izin vermedi.



Junge Welt gazetesinin “Teşekürler, Kurtarıcılar” başlıklı kupürlerinden oluşturulan pankart alana sokulmadı.

TKP Örgütü polisin engellemesi sonrasında yasağı tanımayacağını belirterek alana giriş yapmak istedi. Bekleyişin ardından Alman Demokratik Cumhuriyeti (DDR) ve TKP bayraklarının geçişine müsaade edildi. KKE ve TKP üyeleri ile çevreden yürüyüşe destek veren bazı ziyaretçilerin "Kurtarıcı Asker Anıtı"na doğru yürüyüşe geçtiği esnada polis grubun önünü keserek TKP ve KKE bayraklarının alanda daha fazla sergilenmesine izin vermeyeceklerini söyledi. İçinde orak-çekiç ve çark-çekiç bulunan bayrakların “Sovyetler Birliği’ni anımsattığı” gerekçesini öne süren yetkili polis şefi, çevrede bulunanların tepkisine rağmen, eğer yürüyüşe devam edilirse fiziksel müdahalede bulunulacağını ifade etti. Parti üyeleri, anıta çiçek bırakarak polis çemberinde alandan ayrıldı.

Turkish-Greek friendship: @tkpninsesi + Greek Communist party wanted to honor the Red-Army's defeat of German #Fascism , but the GERMAN police + Berlin Senate, a la "Erdogan's iron fist" threw the group out claiming RED flags prohibited! #8mai2022 #AntiFascista @KeremSchamberg pic.twitter.com/i2MjnOWCiq — Paul Dva #SaveSheikhJarrah 🥄🥄 (@zoolooy) May 8, 2022

Parkın girişinde ziyareti sonlandıran partililer, Sovyetler Birliği bayrağı, DDR bayrağı ve parti bayraklarıyla “Yaşasın Enternasyonalizm” sloganlarıyla parktan ayrıldılar.