Zafer Günü’nde Sovyet bayrağına yasak

Almanya'nın başkenti Berlin'de polis, 8 Mayıs sabah 06.00 ile 9 Mayıs akşamı 22.00 arasında şehrin 15 farklı bölgesinde Sovyet Bayrağı açılmasını yasakladı. 8 Mayıs, Almanya’da Kurtuluş Günü olarak kutlanırken 9 Mayıs günü de Zafer günü olarak kutlanıyor.

4 Mayıs günü Berlin polisinin yayınladığı resmi açıklamaya göre Sovyetler Birliği bayrağının yanı sıra askeri üniformaların giyilmesi, askeri nişanların, Ukrayna-Rusya savaşını yüceltme ihtimali olan sembollerin, ‘V’ ve ‘Z’ harflerinin ve Aziz George kurdelelerinin taşınması da yasaklamalar kapsamında yer aldı. 2. Dünya Savaş’ı gazileri ve diplomatik görevlilerse kısıtlamalardan muaf tutulacak.

JungeWelt gazetesine konuşan Berlin polis teşkilatı sözcüsü 8-9 Mayıs günlerinde asıl amacın hatırlamak olması gerektiğini söyledi. Sözcü, provokasyona ve çatışmalara sebep olabileceği iddia edilen Sovyet sembollerinin tam olarak kimleri provoke edebileceği ve kimlerle çatışmaya sebep olabileceği, Almanya’nın faşizmden kurtuluşunun yıl dönümünde kimlerin Sovyet sembollerini Rusya-Ukrayna savaşını yüceltme olarak algılayacağı sorularını ise yanıtsız bıraktı.