Berlin'de eylem: Almanya Meclisi önündeki Almanya bayrağı indirildi, Filistin bayrağı çekildi

Almanya'nın başkenti Berlin'de, Federal Meclisin (Bundestag) önünde asılı bulunan Almanya bayrağı indirilerek yerine büyük bir Filistin bayrağı asıldı.

“Özgür Filistin” sloganları atarak bayrak direğine tırmanan bir Alman vatandaşı, bayrağı indirerek Filistin bayrağını dalgalandırdığı sırada yüksek sesle bir açıklama yaptı. Bu sırada Bundestag önünde de “Özgür Filistin” sloganları atıldı.

Açıklamasında Alman devletinin emperyalizm ve sömürgecilikten başka hiçbir şeyi temsil etmediğini dile getiren eylemci “Özgür bir Filistin ve emperyalizmden arınmış bir dünya için” dedi.

Polis bayrak direğine tırmanan kişi dahil 3 Alman vatandaşının gözaltına alındığını söyledi.

Polis sözcüsü Martin Halweg, Alman medyasına yaptığı açıklamada, Meclis binası önünde bulunan üç eylemciden birinin direğe tırmandıktan sonra Alman bayrağını indirerek Filistin bayrağını astığını, diğer iki kişinin de bunu cep telefonlarıyla kaydettiğini söyledi.

Üç kişinin gözaltına alındığını kaydeden Halweg, bu kişilerin göçmen kökenine işaret eden belirgin bir geçmişlerinin bulunmadığını ve Alman vatandaşı olduklarını bildirdi.

Olayla ilgili “devletin ve devlet sembollerinin aşağılanması" şüphesiyle soruşturma başlatıldığını belirten Halweg, ayrıca olayın “toplanma hakkına ilişkin düzenlemelerin ihlali” kapsamında da değerlendirildiğini kaydetti.

Bayrak direğine tırmanan eylemciyi ve direğe asılan Filistin bayrağını indirmek için olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri merdivenli araç kullandı.

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