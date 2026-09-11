AfD’li Siegmund’dan İsrailli silah şirketinin yatırımına destek: ‘Sınır dışı operasyonlarında ihtiyaç duyacağız’

Almanya'da aşırı sağcı Almanya için Alternatif'in (AfD) Saksonya-Anhalt lideri Ulrich Siegmund, silah üretimiyle partisinin kitlesel sınır dışı politikası arasında doğrudan bağlantı kurdu.

Siegmund'a düzenlediği basın toplantısında İsrailli silah üreticisi Elbit Systems'in Saksonya-Anhalt eyaletindeki Sangerhausen kentinde bir üretim tesisi kurma planına ilişkin görüşü soruldu.

AfD'li siyasetçi soruya şu yanıtı verdi:

Bizim tutumumuz son derece net. Silah üretimini genel olarak şeytanlaştırmıyoruz. Çünkü gelecekte gerçekleştireceğimiz kitlesel geri gönderme ve sınır dışı etme operasyonlarında elbette uygun araçlara ihtiyacımız olacak. Bu, iç güvenlik açısından da gerekli.

Siegmund böylece AfD'nin “remigration” adını verdiği, göçmenlerin kitlesel olarak ülkeden çıkarılmasını öngören politikasını silahlanma ve silah üretimi tartışmasının gerekçelerinden biri olarak gösterdi.

Tagesspiegel de açıklamayı, Siegmund'un silahlanma ile sınır dışı etmeler arasında doğrudan bağlantı kurduğu sözleriyle aktardı.

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İsrailli Elbit Saksonya-Anhalt'ta fabrika kurmak istiyor

Siegmund'un açıklamasının arka planında İsrail'in en büyük silah şirketlerinden Elbit Systems'in Sangerhausen'de yeni bir üretim tesisi kurma planı bulunuyor.

Planlanan tesis bölgede protestolara da neden olurken, Sangerhausen Belediye Başkanı Torsten Schweiger tesiste insansız hava araçlarının nihai montajının ya da el bombası ve mühimmat üretiminin yapılmayacağını açıklamıştı.

Elbit Systems, insansız hava araçlarından topçu ve füze sistemlerine, elektronik harp ve hedefleme teknolojilerine kadar geniş bir yelpazede askeri sistem üretiyor. Şirket aynı zamanda İsrail ordusunun başlıca tedarikçileri arasında yer alıyor.

Elbit, İsrail ordusuna silah ve güvenlik ekipmanı sağlayan başlıca şirketlerden biri olarak gösteriliyor. Elbit tarafından sağlanan silahlı ve gözetleme amaçlı insansız hava araçları ile diğer askeri sistemlerin Gazze'deki İsrail saldırılarında kullanıldığına dikkat çekiliyor.

AfD'nin kitlesel geri gönderme politikası

“Remigration” kavramı, Avrupa aşırı sağının son yıllarda göçmenlerin kitlesel olarak ülkeden çıkarılması için kullandığı temel kavramlardan biri haline geldi.

AfD'li siyasetçiler de kavramı giderek daha açık biçimde kullanıyor. Thüringen AfD lideri Björn Höcke daha önce geri gönderme politikalarından söz ederken “iyi ayarlanmış bir acımasızlık” ifadesini kullanmıştı.

AfD'li Kay Gottschalk ve Lena Kotré ise mayıs ayında Portekiz'de düzenlenen uluslararası bir “remigration zirvesine” katılmıştı. Zirvede aşırı sağcı "aktivist" Martin Sellner, Avrupa'ya yasal ve yasadışı göçün durdurulmasını ve milyonlarca Batılı olmayan göçmenin kıtadan çıkarılmasını savunmuştu.

Siegmund'un son sözleriyse AfD'nin kitlesel geri gönderme programıyla silah üretimini aynı siyasi çerçevede açık biçimde yan yana getirirken, partinin İsrail'e verdiği siyasi destekle İsrailli bir silah şirketinin yatırımına verdiği desteği de aynı hatta buluşturması bakımından dikkat çekiyor.

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