BDDK: Bankaların takipteki alacakları 159 milyar 390 milyon liraya çıktı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, bankacılık sektörünün takipteki alacakları, 159 milyar 390 milyon liraya çıktı.

BDDK tarafından yayınlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 17 Mart itibarıyla 73 milyar 823 milyon lira arttı. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 8 trilyon 172 milyar 867 milyon liradan 8 trilyon 246 milyar 690 milyon liraya yükseldi.

Bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil), geçen hafta 159 milyar 995 milyon lira arttı. Söz konusu haftada bankacılık sektörü toplam mevduatı, 9 trilyon 814 milyar 162 milyon lira oldu.

Tüketici kredileri 1 trilyon 226 milyar lira artışta

BDDK verilerine göre; tüketici kredileri tutarı, 17 Mart itibarıyla 8 milyar 387 milyon lira artışla, 1 trilyon 234 milyar 553 milyon liraya yükseldi. Söz konusu kredilerin 379 milyar 419 milyon lirası konut, 60 milyar 75 milyon lirası taşıt ve 795 milyar 59 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Bireysel kredi kartı borçları yükseldi

Taksitli ticari kredilerin tutarı 8 milyar 104 milyon lira artarak, 1 trilyon 6 milyar 821 milyon liraya çıktı. Bireysel kredi kartı borçları ile 526 milyar 130 milyon liraya yükseldi. Bireysel kredi kartı borçlarının 272 milyar 768 milyon lirası taksitli, 253 milyar 361 milyon lirası taksitsiz oldu.

Takipteki alacaklar 159 milyar 390 milyon lira

BDDK verilerine göre, bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 17 Mart itibarıyla bir önceki haftaya göre 239 milyon lira artarak, 159 milyar 390 milyon liraya çıktı. Söz konusu takipteki alacakların, 138 milyar 984 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

KKM yükseldi

Bu arada, bankalardaki kur korumalı mevduat tutarı da geçen hafta 1 trilyon 639 milyar 790 milyon liraya yükseldi. (ANKA)