Kiralık konut fiyatlarındaki yıllık artış oranı yüzde 189,5'e ulaştı

Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM) verilerine göre, kiralık konut fiyatlarındaki yıllık artış yüzde 189,5 olarak gerçekleşti.

Türkiye genelinde ortalama kiralık konut fiyatındaki yıllık artış oranı şubatta yüzde 189,5 olurken ortalama kiralık konut ilan metrekare fiyatı 86,9 TL’ye yükseldi. Öte yandan, yıllık kira artış oranı Ankara’da yüzde 153, İstanbul’da yüzde 138,5, İzmir’de ise yüzde 182,1 oldu.

İstanbul'da metrekare fiyatı 116,9 TL

Ortalama kiralık konut ilan metrekare fiyatları İstanbul’da 116,9 TL, Ankara’da 60,7 TL, İzmir’de ise 84,6 TL’ye yükseldi. Enflasyondan arındırılmış (reel) kira fiyatları da hem ülke genelinde hem de üç büyükşehirde arttı.

Kiralık konut talep göstergesi ocak ayına kıyasla yüzde 34,9 arttı. Geçen yılın aynı ayına kıyasla ise kiralık konut talebi yüzde 48,4 oranında artış gösterdi. Kiralık konut piyasasında bir canlılık göstergesi olarak kullanılan kiralanan konut sayısının kiralık ilan sayısına oranı hem ülke genelinde hem de üç büyükşehirde arttı. Kiralık konut piyasasındaki bir diğer canlılık göstergesi olan ve kiralık ilanların ne kadar süre yayında kaldığını ölçen kapatılan kiralık ilan yaşı da hem ülke genelinde hem de üç büyükşehirde yükseldi.

Hatay'da kiralık konut fiyatları yüzde 33 arttı

Bu ayki raporda, depremden en çok etkilenen illerdeki arz, talep ve fiyat değişimlerini incelendi. Değerlendirme kiralık konut sayısının bu illerde üçte birinden fazla düştüğünü gösterdi. Söz konusu illerdeki kiralık konut talebi ise önemli farklılıklar göstermekte.

Kiralık konut talep endeksi Adıyaman’da yüzde 46,5 azalırken Gaziantep’te yüzde 48,4 arttı. Bu illerdeki arz ve talep durumuna bağlı olarak kira fiyatlarında da önemli farklılıklar ortaya çıktı. Hatay yüzde 33 ile en yüksek fiyat artışının gerçekleştiği il oldu.