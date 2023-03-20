Emekçiler Efe Demir için Yapı Kredi Bankası önünde eylem yaptı: 'Hesabını soracağız'

Patronların Ensesindeyiz Banka Emekçileri Dayanışma Ağı'nın çağrısı ve TKP İstanbul 2. Bölge milletvekili adaylarının katılımıyla Yapı Kredi Bankası Genel Müdürlük binası önünde bir araya gelen emekçiler ölümünün ardından "Efe Demir'in Hesabını Soracağız" başlıklı bir eylem düzenlediler.

Eylemde "Maske düştü: Kral çıplak, Düzeniniz batacak, Efe'ler yaşayacak!" yazılı pankart açıldı.

Eylemde sözü öncelikle Banka Emekçileri Dayanışma Ağı adına Ezgi Çelebi aldı. Çelebi konuşmasında Efe Demir'in ölümünün tüm banka emekçilerini derinden yaraladığını ve aynı zamanda öfkelendirdiğini dile getirdi. Çelebi banka patronlarının emekçileri insanlık dışı koşullarda çalıştırmalarının önüne geçmek için tüm banka emekçilerine bir araya gelme çağrısı yaptı.

Ardından sözü aynı zamanda eski Koç Holding grubu çalışanları olan TKP İstanbul 2. Bölge milletvekili adayları Ahmet Batur ve Ünsal Uslu aldı. Bu düzendeki çürümenin boyutlarından bahseden Batur ve Uslu, Efe Demir'in ölümüyle maskesi düşen ve gerçek yüzleri ortaya çıkan Yapı Kredi patronlarının masallarıyla artık kimseyi ikna edemeyeceğini, bunun teminatının ise emekçilerin bir araya gelmesinden geçtiğini vurguladı. Batur ve Uslu konuşmalarında emekçilerin mücadelesini yükseltmek ve emekçilerin yönetme iradelerini göstermek adına TKP milletvekili adayları olarak ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

'Koç devlet gibidir, çadır satan Kızılay'ın devleti gibi'

Ahmet Batur konuşmasında Efe Demir'in yaşamına son vermeden önce yazdığı mektuptan "Toplumsal sorumluluğunu üst seviyede olarak lanse ettiğimiz bankamızın yukarıdaki aksiyonlarının hiçbirini depremde zarar görmüş tek bir yurttaş mutlu olsun diye almadı. Hepsi tamamen ticari ve stratejik hamlelerdir" sözlerini alıntıladı. Batur "Koç Holding devlet gibidir, çadır satan Kızılay'ın devleti gibidir" dedi.

'Emekçilerin rahat bir nefes alacağı bir ülkeyi kuracağız'

Ünsal Uslu ise konuşmasında şunları kaydetti:

"Şu anda önünde topladığımız iş yerinin patronları her milli bayramda, önemli günlerde videolar yayınlayarak ne kadar 'duyarlı' olduklarını gösteriyorlar.

Ben de kısa süre öncesine kadar Koç çalışanıydım. Koç, biz emekçilere de, sürekli 'Sizler de ailedensiniz, Koç ailesinin bir parçasısınız' diyor. Ancak biz bütün bunların büyük bir yalan olduğunu biliyoruz.

Bunun yalan olduğunu Yapı Kredi'de çalışan 15 yıllık bankacı Nadide Kısa iş yerinde gördüğü psikolojik şiddet ve mobing sonucu beyin kanaması geçirip hayatını kaybettiğinde de gördük. Bugün ne yazık ki Efe’nin mektubunda da bir kere daha gördük.

Efe'nin yazdığı gibi, ne depremde canını zor kurtaran, yakınları enkaz altında kalan depremzedeler, ne de biz ofiste bilgisayarın karşısında, çay ocağında, montaj hattında bütün gün çalışan emekçiler, onlar için maliyet tablolarındaki rakamlardan başka bir anlama gelmiyoruz.

Bunların bu zihniyetiyle, elindeki çadırları depremden 3 gün sonra depremzedelere parayla satan Kızılay’ın zihniyeti aynı zihniyet.

Bu yüzden sürekli beşli çete diyerek, bütün suç birkaç müteahhitinmiş gibi yaparak işin içinden sıyrılmalarına izin vermeyeceğiz.

Bütün bu yaşadıklarımız gösteriyor ki bu ülkedeki çürümenin sorumlusu, bu sermaye düzeninin kendisidir, bir bütün olarak patron sınıfıdır.

Ancak biz emekçiler, komünistler bu yozlaşmaya boyun eğmeyeceğiz.

Emekçilerin rahat bir nefes alabileceği bir ülkeyi hep birlikte kuracağız."

TKP İstanbul 2. Bölge MV adayları Ünsal Ünlü ve Ahmet Batur’la birlikte Efe Demir’in hesabını sormak için Yapı Kredi Genel Merkezi önünde basın açıklaması yaptık.



Katilleri biliyoruz, her gün bir arkadaşımızı hayattan koparan bu düzene boyun eğmiyoruz.#EfeDemir pic.twitter.com/H7pzNQrCPM — TKP - İstanbul (@istanbul_tkp) March 20, 2023

Ne olmuştu?

Depremzedelerin kredilerinin ertelenmesine dönük talebinden dolayı bir süredir işyerinde mobbinge maruz kalan Yapı Kredi Teknoloji çalışanı Efe Demir, geçtiğimiz günlerde uzun saatler çalıştırıldıktan sonra sinir krizi geçirerek intihar etmişti. Bankadan yapılan açıklamada işyerinde mobbing uygulandığı kabul edilmemişti.