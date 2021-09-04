Bayraklı Semt Evi'nden Umut Gündüz bisiklet turu ve Kadın Dayanışma Pikniği

Bayraklı Semt Evi, Kadın Dayanışma Komitesi'yle düzenlediği kahvaltının ardından Umut Gündüz anısına bir bisiklet turu gerçekleştirdi.

Haber Merkezi

İzmir'deki Bayraklı Semt Evi geçtiğimiz dönem "Bisiklete binmek her çocuğun hakkı" diyerek bisiklet dayanışması örgütlemişti.

Bugün de bisiklet dayanışmasına dahil olan çocuklarla, geçtiğimiz yıl bisiklete bindiği sırada alkollü sürücü tarafından öldürülen 19 yaşındaki Umut Gündüz anısına bir bisiklet turu gerçekleştirildi. Bayraklı sahildeki turdan önce Bayraklı Kadın Dayanışma Komitesi'nin de kahvaltısı vardı. 

Bayraklı Kadın Dayanışma Komitesi kahvaltısı

Çocuklar tura başlamadan Umut'un ailesine "Umut Gündüz yaşıyor!" diye seslendi.

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