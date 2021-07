Bayraklı Merkez Semt Evi'nde şimdi de bisiklet dayanışması

Bayraklı Merkez Semt Evi'nde bugünlerde çocuklar için bir bisiklet dayanışması yürütülüyor. Dayanışmanın ayrıntılarını katılımcılara sorduk.

Bayraklı Merkez Semt evinin daha önce deprem dayanışması, "Mahallemizde kreş istiyoruz" imza kampanyası, gıda ve kırtasiye dayanışması, çocuklar için atölyeler ve en son Şubadap'la yaptığı çocuk konserini takip ettik.

Şimdi de bir bisiklet dayanışması örgütlüyorsunuz. Bu nasıl gelişti anlatırmısınız?

Begüm: Her dayanışma etkinliği ile genişleyen bir çevremiz oluştu. Yaptığımız işleri görenler daha çok destek olmaya çalışıyor. Bayraklı Kadın Dayanışma Komitesi sayesinde de ihtiyacı olan insanlara ulaşıyoruz. Bisiklet dayanışması ise şöyle başladı. Daha önceki dayanışma etkinliklerimizi gören bir dostumuz semt evimize torununun küçülen bir bisikletini getirdi ve ihtiyacı olan birine ulaştırmamızı rica etti. Ben de bisikletin fotoğrafını çekip kadın dayanışma komitemizin whatsapp grubuna atıp ihtiyacı olan var mı diye sordum. Bunu sık sık yapıyoruz zaten, ev eşyalarını, küçülen kıyafetleri vs bu yolla değiş tokuş yapıyoruz. Ama bisikleti paylaştığımızda çok sayıda talep geldi. Biz de önce üzüldük sonra da her çocuğun bisiklete binmeye hakkı var diyerek bir paylaşım yaptık ve destek istedik. Kısa sürede çok sayıda destek aldık. Şimdi bayram öncesi bisikletleri çocuklara yetiştirme telaşındayız.

Her çocuğun bisiklete binmeye hakkı var demiştik. Yaptığımız dayanışma çağrısına gelen bisikletler yeni arkadaşlarına ulaşıyor. Çocuklarımıza özgür ve mutlu yaşayacakları bir ülke bırakmak için dayanışmayı ve mücadeleyi büyütüyoruz. @Komunist_kadin @IzmirTkp @tkpninsesi pic.twitter.com/2WuaKIEizn — Bayraklı Merkez Semt Evi (@bayraklisemtevi) July 13, 2021 Bu güzel bisiklet ona bir arkadaş bulmamız için bugün semt evimize emanet edildi. Duyurduğumuz anda çok sayıda aile başvuruda bulundu. Bisiklete binmek tüm çocukların hakkı. Duyurmak için paylaşıp küçülen veya hediye edilebilecek bisikletiniz varsa bize yazar mısınız? @IzmirTkp pic.twitter.com/Sn0jlx4pVs — Bayraklı Merkez Semt Evi (@bayraklisemtevi) June 21, 2021

Ahmet: "Uzun süredir çeşitli alanlarda dayanışma yürütüyorum. Bunu insan olmanın bir gerekliliği, bir sorumluluğu olarak görüyorum. Çeşitli politikalar yüzünden yaşamsal ve insani ihtiyaçları karşılayamayan toplumsal sınıflarla yaptığımız bu dayanışma benim için bir görev. İzmir depreminde Bayraklı Semt Evi ile tanıştım. Çadır çadır, insan insan her kimin ne ihtiyacı varsa gideriyorlardı. Sahada en iyi çalışan yapıydı, bunu görmemek imkansızdı. Çok çeşitli sosyal bir çevrem var, alanda ihtiyaç olan malzemeleri arkadaşlarımdan sağladım ve gönül rahatlığıyla kendilerine teslim ettim. Biliyordum ki bu malzemeler gerçekten doğru insanlara gidiyor. Ardından bu iletişimimiz devam etti. Gıdadan, kırtasiye malzemelerine, online eğitim için kullanılan tabletlere kadar bir çok dayanışma gerçekleştirdik.

Türkiye Komünist Partisi Bayraklı Merkez semt evinde dayanışma paketlerimiz hazırlandı. Kimsenin aç açıkta kalmadığı bir ülkeyi kurmak için hem mücadele ediyoruz hem de dayanışmayı büyütüyoruz. Destek vermek veya almak için mesaj atabilirsiniz. @IzmirTkp @tkpninsesi pic.twitter.com/MHHoNiVSVG — Bayraklı Merkez Semt Evi (@bayraklisemtevi) March 31, 2021

Şimdi de bisiklet üzerine yaptıkları çağrının bir parçası olmak istedim. Çevremde kullanılmayan çocuk bisikletlerini topladım, tamir edip kendilerine ulaştırdım. O bisikletlere çocukların binerken mutlu olacağını düşündükçe, aslında en büyük dayanışmanın benim ruhum için yapıldığını hissediyorum. Bunun bir parçası olmak tarif edilemeyecek bir mutluluk benim için. Emeği geçen herkese teşekkür ederim."

Güler: Birinin kırmızı bir bisiklet bağışlamasıyla attığınız bir tweet vardı ya onu gördüm de haberdar oldum. Bisiklet hala her çocuğun sevdası. Hele maddi gücü olmayan çocuklara bisiklet alma fikri çok cazip geldi. Bunu bir hayır işi olarak yapmadım. Yeğenime kardeşime hediye alıyormuşum gibi düşündüm. Partiyi de bildiğimden bunun sadaka gibi şova dönüştürülmeyeceğinden veya paranın iç edilmeyeceğinden emin olduğum için destek olmak istedim. Sayenizde kilometrelerce uzaktan dayanışmaya dahil olduğum için mutluyum.

Songül: Bayraklı kadın komitesinin uzun zamandır yaptığı çalışmaları takip etmekteydim bisikleti olmayan çocuklara bisiklet verdiklerini duyunca bende başvuru da bulundum sağolsunlar bana dönüş yaptılar benim kızımın da bir bisikleti oldu. Kızım da bende çok mutlu olduk. Her zaman ve her şartta yardıma ihtiyacı olan insanların yanında oldukları çok teşekkür ederim bayraklı kadın komitesine. İyi ki varsınız.

Duygu: Ben kadın dayanışma komitesi grubundan öğrendim bir bağış yapıldığını. Yazdım ve sağ olsun yoldaşımız evimize getirdi. Oğlum çok mutlu oldu. Yıkadı, bir güzel tamire götürdü heveslendi. İyi ki varsınız.

Sinem: Elif ve cem çok mutlu oldu. Bir değil iki çocuğun kalbine dokundunuz. Çok sevindiler dolayısıyla bir anne olarak çok duacınız oldum.

Rahmi: Mahallemizde Suriyedeki savaşta evlerine isabet eden füze ile anne babasını kaybetmiş Muhammed isimli bir çocuk var. Şimdi Bayraklı'da bir gecekonduda baba dediği amcası, anne dediği yengesi ve kardeş dediği 6 kuzeni ile birlikte yaşıyor. Ömrüne tarifsiz acılar sığdırmış ama hala 12 yaşında. Yaşıtları top oynayıp bisiklete binerken o sabahın köründe çuvalını alıp yollara düşüyor. Karton ve plastik toplayıp geri dönüşümcü amcalara satıyor. Mevcut düzen başka bir seçenek bırakmamış ona. Okuldan, eğitimden söz açınca bakışları donuyor, yüzü bulanıyor.Anlıyorsunuz ona imkansız görünüyor. Bisiklete binmek kuşkusuz en çok onun hakkı. Her ne kadar sadece iş dönüşü binebilecek olsa da. Güle güle bin bisikletine Muhammed. Seni bulmakta geciktik ama bilesin ki elini bırakmayacağız. Artık Bayraklı'da komünist abilerin ablaların var; senin hayatını dönüştürmeyi boynuna borç bellemiş.