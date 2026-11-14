Bartın'da kendilerini maden ocağına kapatan işçilerin eylemi sonuç verdi

Bartın'ın Amasra ilçesinde faaliyet gösteren Hattat Enerji'ye ait özel maden ocağında çalışan işçiler, iki aydır maaş ve ikramiyelerini alamamaları üzerine direnişe geçmişti. Tarlaağazı köyünde faaliyet gösteren şirkette çalışan 520 işçinin maaşları zamanında ödenmiyordu.

Yerin 580 metre altına inerek kendilerini madene kapatan işçiler, tüm alacakları yatırılana kadar ocaktan çıkmama kararı almıştı.

İşçilerin direnişi sonuç verdi. 65 işçi, maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle başlattıkları ocaktan çıkmama eylemini sonlandırdı.

Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Patron masaya oturmak zorunda kalırken, işçiler müzakereyi kabul etti. Türkiye Maden İşçileri Sendikası Amasra Şube Başkanı Emrah Açıkgöz, şirketin giriş kapısında gazetecilere, müzakereye işçileri temsilen sendikanın katıldığını, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı başmüfettişinin de görüşmelerde yer aldığını söyledi.

Görüşmede, ikramiyenin hesaplara 13 Kasım itibariyle yatırılması kararı alındığını ve durumu yer altında eylemlerini sürdüren maden işçilerine aktardıklarını anlatan Açıkgöz, "Yer altındaki arkadaşlarımıza Bakanlığın, devletin garantör olduğunu söyledik, arkadaşlarımız eylemi bitirme kararı aldı. Arkadaşlarımızı yukarıya sağ salim çıkardık. Maaşla ilgili ödeme planı da başmüfettiş nezaretinde şimdi yapılacak, ona göre protokol altına alacağız" ifadelerini kullandı.

Daha önce de hakları için mücadele eden Doruk Madencilik işçileriyle patron arasındaki görüşmede Bakanlık garantör olmuş ancak verilen sözler tutulmamıştı. İşçiler yeniden direnişe geçmişti.

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