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Amasra'da maden işçileri direnişe geçti: 'Alacaklarımız ödenene kadar ocaktan çıkmayacağız'

Bartın'ın Amasra ilçesinde faaliyet gösteren Hattat Enerji'ye ait özel maden ocağında çalışan 65 işçi, ödenmeyen maaş ve ikramiyeleri için yerin 580 metre altında direnişe geçti. İşçiler, tüm alacakları hesaplarına yatırılana kadar ocaktan çıkmama kararı aldı.

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Haber Merkezi

Yayın Tarihi: 12.11.2026 , 23:38 Güncelleme Tarihi: 12.11.2026 , 23:40

Bartın'ın Amasra ilçesinde faaliyet gösteren Hattat Enerji'ye ait özel maden ocağında çalışan işçiler, iki aydır maaş ve ikramiyelerini alamamaları üzerine direnişe geçti.

Yerin 580 metre altına inerek kendilerini madene kapatan işçiler, tüm alacakları yatırılana kadar ocaktan çıkmama kararı aldı.

'65 maden işçisi ocaktan çıkmama kararı aldı'

Amasra'daki özel maden ocağında iki vardiya halinde çalışan 65 işçi, eylül ve ekim aylarına ait maaş ve ikramiyelerini alamadıkları gerekçesiyle 10 gün önce iş bırakma eylemi başlattı. 

Maaşlarının bir aylık kısmının yatırılmasının ardından diğer alacaklarının da ödenmesini isteyen işçiler, eylemlerini yer altında sürdürme kararı aldı. Tarlaağzı kuyularında eksi 580 kotunda bulunan madenciler, ocaktan çıkmayarak direnişe geçti.

Türkiye Maden-İşçileri Sendikası Amasra Şube Başkanı Emrah Açıkgöz, yer altında 65 işçinin eylem yaptığını belirterek şöyle konuştu:

"4857 sayılı İş Kanunu kapsamında 65 maden işçisi ocaktan çıkmama kararı aldı. Kendileri ödenmeyen bir aylık maaş ve ikramiyelerinin ödenmesini istiyor. Az önce yer altında eylem yapan arkadaşlarımızın yanına gittik. Sağlık durumları gayet iyi. Bu süreçten sonra işverenle görüşerek sorunu çözmek istiyoruz." 

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