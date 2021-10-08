Barınma krizi: 'Kiramı iki katına çıkardım, hâlâ evden çıkarmaya çalışıyor'

Son zamanlarda kira fiyatlarındaki artışın ardından ev sahipleri uzun zamandır aynı evde kalan kiracılara gözünü dikti. Son süreçte mevcut kira miktarlarını beğenmeyen ev sahiplerinin yeni hedefi uzun yıllardır aynı evde kalıp da kirası güncel fiyatın biraz aşağısında olan daireler. Bunlardan birisi de Antalya'daki Şeyhmus Evran adlı yurttaşın evi oldu.

1997 yılından bu yana aynı evde kalan Şehmus Evran'ın ev sahibi aynı zamanda tüm apartmanın da sahibi. Hani şu ay sonunu kira toplamakla geçiren cinsten. Yatalak eşiyle ilgilenmek zorunda olan ve aynı zamanda daha pahalı bir eve taşınma imkanı olmayan Evran, ev sahibine kiranın güncel fiyatla uyarlanması konusunda talepte bulunduğunu, ancak ev sahibinin makul olanla değil haberlerde duyduğu rakamlarla hareket ettiğini ifade etti.

Evran, "ben de farkındayım, 25 yıl boyunca aynı evde kalırsanız elbette çevredeki kiralardan daha aşağıya oturursunuz. Ev sahibinin de kira güncelleme gibi bir hakkı var. Ben de bundan kaçmıyorum. Ama ev sahibi kirayı güncellemek değil beni kapı dışarı koyup burayı da öğrenciye ya da ihtiyaç sahibine fahiş fiyatlardan vermek istiyor. Mevcut kiramın en son 2 katını vereyim dedim ev sahibine ama olmaz diyor. en az 3 katını isterim diyor." diyerek süreci anlatı.

Bir yandan eşinin sağlık sorunları ve tedavisiyle ilgilenen Evran, "emekliyim, bu saatten sonra ek iş yapmam zor. Ayrıca eşime bakmak zorundayım onu yalnız bırakamam. Bu halde dahi ev sahibi beni mahkemeye vermiş. Geçtiğimiz gün Özgürlük Semtevi açılışını gördüm markete giderken. Oradaki arkadaşlarla tanıştım. Avukatların da yardımcı olabileceklerini söylediler. Ben korkmuyorum bu tür davalardan, adliyelerden, mahkemelerden. Kimisi bir kırmızı dosya görse yüreği titrek. Ben öyle değilim. Ama sahipsiz de değiliz yani. Öyle olduğumuzu da kimse düşünmesin" dedi.

Kaldığı apartmanda merdivenlerdeki ışıkların yanmadığını, bakımın yapılmadığını, güneş enerjilerinin çalışmadığını ve apartmana ait hiç bir imkanın kullanılmadığını ifade eden Şeyhmus Evran, "ama konu para istemeye gelince aslan kesiliyorlar. İnsan biraz utanır. 4 kat 8 daire bir dükkan tek bir şahsa ait. Sen daha ne istiyorsun kardeşim? Ama gücü hastaya, yaşlıya, kimsesize yetiyor. Yoksa benim teklif ettiğim kiranın altında kalan da var binada biliyorum. Ama sahipsiz de değiliz güçsüz de. Barınma haktır kardeşim. Öyle bildik. İnsanız biz. Sokakta mı kalacağız. Değil davalar, evimizin ortasına mahkemeler dahi kursalar hakkımızı vermeyiz" dedi.

Konuyla alakalı Antalya Kepez ilçesine bağlı Özgürlük Semtevi gönüllülerin takipçisi oldukları süreçte semtevi gönüllüleri "Şeyhmus Evran'ın örneği sadece bunlardan birisi. Mahallemizde, başka mahallelerde buna benzer bir çok örnek var. Emekçilerin artan kira ve fatura fiyatlarına, barınma hakkına dair kendilerini yalnız hissetmelerine izin vermeyeceğiz. Avukatlarımızla, gönüllülerimizle yan yana gelececeğiz. Emekçilerin yan yana gelmesi omuz vermesinden korksunlar. Benzer durumda olan yurttaşlarımız bize ulaşsınlar" ifadelerinde bulundular.