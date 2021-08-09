'Balım varken kimseye muhtaç değildim, şimdi balım yok…'

Marmaris'in Turunç beldesine bağlı Dereözü Köyü’ndeyiz. Yangından en çok etkilenen yerleşimlerden olan köyde 3-4 ev tamamen yanmış durumda, yine birçok ev ve ahır da yangından dolayı hasar görmüş durumda.

Yangın gelirse ne yaparız derken gelen yangın

Köyde yanan çam ormanları arasında faaliyet gösteren küçük bir restoran bulunuyordu. Bir süre önce bu restorana gelenler yemeklerini yerken Mehmet Bayri’nin çaldığı kemanı dinlerlerdi. Artık bu küçük restoran da kül olmuş durumda.

Bayri ile köyde neler yaşandığını, yangının nasıl bu kadar büyüdüğünü konuşuyoruz.

Perşembe günü, daha Marmaris’te yangın yokken bir arkadaşına “Her tarafımız orman, buraya da yangın gelirse hepimiz yanarız, nasıl kurtulunur burada yangından” diye soruyor.

Arkadaşından gelen yanıt, “Yeni yol açıldı, ben oradan kaçarım” oluyor.

Bu konuşmadan iki saat sonra İçmeler tarafından duman çıktığını görüyor Bayri, atlıyor moturuna ve bölgeye doğru gidiyor.

Köyde birçok ev hasar görmüş durumda

‘Biraz varım yokum vardı, korkudan bulup alamadım ’

Tepeye çıktığı yangının orada iyiden iyiye büyümeye başladığını görüyor ve sonrasında neler yaşadığını şöyle anlatıyor:

Sonra iki tane helikopter geldi ama onlar yangın yerine varana kadar sular dökülüyordu, yangının üstüne değil 200 metre diğer tarafına gidiyor sular. “Ah üstüne gelmedi” diye durmadan bakınıyorum oraya. Sonra bir rüzgar geldi, kozalak attı herhalde, başka yere ulaştı ateş. Hemen ben kaçtım, bu yangın Dereözü’ne beş on dakikaya gelecek dedim. Havadan gelmeye başladı ateş. Gelir gelmez hanıma dedim “hazırlan, gidiyoruz.”

Mehmet Bayri neler yaşadıklarını anlatıyor

Hiçbir şeyimi alamadan evin içinden kaçtım, biraz varım yokum vardı, onu korkudan bulup alamadım evin içinde. Turunç’a kaçtım, o gece oğlum telefon etti, “baba ben yardım getireceğim senin evi de düşündüğümden" dedi, "benim evi düşünme oğlum" dedim, "yanda ne villalar var, yeğenim varı yoğunu koydu yeni ev yaptı, yanda komşular yeni ev yapmıştı. Onlara bak yanmış mı" dedim. Nihat komşuların evinde bir şey yoktu, “Süleyman’ın evinde bir şey yok” dedi, Süleyman benim oğlum olur. Ama bazı evler, ahırlar yanmış.

Yangının vurduğu Dereözü Köyü

‘Devlet gücünü gösterseydi, bu yangın bu tarafa gelmezdi’

"Bizim orda demirler bile erimiş, bir beton kalmış, betonun üstü de yanmış” diyor Bayri, hem devletin eksikliğine hem de müdahalenin yetersizliğine isyan ediyor:

“Yangın ilk çıktığında devlet gücünü gösterseydi, bu yangın bu tarafa gelmezdi. Nice insanlarımız mağdur biliyor musunuz? Fakir fukara bu ağaçlardan bal alıp da yılı getiriyordu, bu kadar masraf yapıp da. Yaylaya gidip geliyorlar… 30 bin liralık bal sattıysa zaten 20 bin liralık masraf yapıyordu. Yeşil bitti, turizm de bitti. Yani bizim başımızda büyüklerimiz orada önlemedi, söndürmek istemiyorlar. Adını diyemiyorum, su sıkanlara, kaç kez dedik şurası yanıyor su sıkın diye. Kaç tane arkadaşımız kardeşimiz bura yanıyor, şura yanıyor diyor, yola gelince sıkacağız diyorlar.”

Tüm köylüyü vuran yangın sonrası durumu ise şöyle özetliyor Bayri: “Ben balım varken muhtaç değildim, şimdi balım yok…”