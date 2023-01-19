Bakanlıktan yoksul ailelere 'şartlı nakit' teklifi: Çocuklarınızı Diyanet'e teslim edin

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü, sosyal yardım verilen ailelerin çocuklarının Diyanet kurslarına gitmesi durumunda "nakdi destek sağlanacağını" açıkladı.

Genel Müdürlük tarafından yapılan açıklamada, "Diyanet İşleri Başkanımız Sn. Ali Erbaş ile sosyal yardım faydalanıcısı hanelerde bulunan çocuklarımıza yönelik iş birliği protokolü imzaladık. Buna göre, Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı kurslarda eğitim alan 4-6 yaş arası çocukların ihtiyaçları için nakdi destek sağlayacağız" denildi.

4-6 yaşındaki çocuklara dini eğitim verilmesinin çocuk gelişimi açısından büyük zararları olduğuna dair birçok bilimsel açıklama ve çalışma mevcutken, gerici iktidarın bu konudaki zorlamalarına bir de "rüşvet" eklenmiş oldu.



Bakanlık söz konusu gelişmeyi "Maddi yoksunluklar yüzünden boynu bükük vatandaşımız kalmasın diye ekonomik anlamda bütün imkanlarımızı nasıl seferber ediyorsak, bizi inanç köklerimize bağlayan değerlerimizi yaşamak ve yaşatmak için de bütün gücümüzü kullanmaya devam edeceğiz" diyerek duyurdu.

Hangi çocukları hedef alıyorlar?

Bakanlığın para karşılığı din eğitimi adımında hedef aldığı çocuklar, aileleri sosyal yardım alan aileler.

Yani Bakanlık sosyal yardımdan faydalandırdığı açlık sınırının altında yaşam mücadelesi vermek zorunda kalan aileleri, ek bir para karşılığında çocuklarını Diyanet kurslarına teslim etmeye zorluyor.

Ailelerin bu adımı atmaması, ailelerde sosyal yardımlar kesilir mi endişesine neden olacakken, bir de üstüne para verileceği açıklaması, birçok aileyi bu adımı kabul etmeye zorlayacak gibi görünüyor.

Bakanlığın sosyal yardımda bulunduğu aileler ya hiç sosyal güvencesi olmayan, ya da sosyal güvencesi olan ama hanede kişi başına düşen gelir net asgari ücretin 1/3'ünden az olan haneler. Açlık sınırının 9 bin liraya dayandığı, asgari ücretin ise henüz 8,500 lira olduğu Türkiye'de birçok aile benzer bir durumda kalmış durumda.

Bakan Derya Yanık, 2021 yılında 4 milyon 332 bin 805 tekil hanenin sosyal yardımlardan faydalandığını açıklamıştı.