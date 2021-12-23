SÖYLEŞİ | 'Din eğitimi okul öncesi dönemde kesinlikle verilmemeli'

Milli Eğitim Şûrası 7 yıl sonra Aralık 2021'de toplandı. 1995'te çıkarılmış olan "Milli Eğitim Şurası Yönetmeliği", AKP döneminde toplanan her şuradan önce değiştirildi. Yönetmelik değişikliklerinin ardından da şura üyeleri giderek daha çok AKP’lilerden ya da yandaşlardan oluşturuldu.
Bu yıl toplanan Milli Eğitim Şûrası’nın son gününde Eğitim-Bir-Sen’in Şûra Başkanlık Divanı’na sunduğu "Okul öncesi öğretim programında çocuğun gelişim düzeyi dikkate alınarak din, ahlak ve değerler eğitimi yer almalıdır" maddesi kabul edildi. Gericiliğin teşvik edildiği şura kararlarına yönelik çok tepki geldi.
Uzman Doktor Psikiyatrist Deniz Arık Binbay'a küçük yaştaki çocuklara "din, ahlak ve değerler eğitimi" anlatılmasının sonuçlarını, bu anlatıların çocuklara etkilerini sorduk.
Çocuk zihninin erişkin zihninden farklı olduğunu hatırlatan Deniz Arık Binbay, dini öğretilerdeki soyut kavramların çocuklarda korku duygusunu şiddetlendirdiğini, sorgulamayı azalttığını hatta çocukların kendi bedenleriyle bağlantılarının bozulmasına bile yol açabileceğini vurguladı.