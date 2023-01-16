Mücadele ettiler ve kazandılar: Sıbyan mektebinin tabelası indirildi

Antalya'da Konyaaltı İlçesi'ndeki Altınkum Semt Evi gönüllüleri ve dostları yapımına devam edlen 'Sıbyan Mektebi' inşaatına karşı mücadele başlatmışlardı. Uzunca bir süredir imza kampanyaları ve çeşitli eylemlerle halkı bilinçlendirmeye çalışan Altınkum Semt Evi gönüllülerinin mücadelesi sonuç verdi ve inşaatın üzerindeki tabela indirildi.

'Semtimizde gerici örgütlenmelere izin vermeyeceğiz'

Mahallelerde imza kampanyaları ve semt pazarlarında emekçilere çağrılarla başlayan mücadele kısa bir süre zarfında emekçiler tarafından karşılık buldu ve birçok yurttaş imza kampanyalarına ve çalışmalara ilgi gösterdi, eşlik etti.

İlk olarak Antalya'nın Konyaaltı İlçesi'ne bağlı Akkuyu Mahallesi'nde yapılması planlanan ve müftülük çalışması olan projede cami, gençlik merkezi ve anaokulu çağındaki çocuklara dini eğitim vermek için bir bölümün de olduğu ve teknik olarak "sıbyan mektebi" mantığında işleyecek çalışmaya mahalleliler itiraz etti.

'Bağış birimini aradık ve yetkililerden teyit ettik'

Konuyla ilgili soL Haber'e konuşan Altınkum Semt Evi gönüllüleri "Tabelada inşaatın künyesinin yer aldığı bilgileri görünce fark ettik. Baya baya inşaatın tabelasında cami ve gençlik merkezi ibaresi dışında henüz okula başlamamış kreş çağındaki çocuklara din eğitimi vermek için bir ibare yer alıyordu. Hemen "bağış vermek için" koydukları tabelayı aradık. Telefona çıkan yetkili basitçe yapının sıbyan mektebi olarak hizmet vereceğini söyledi. Fiilen laiklik ayaklar altına alınmış durumda. Normalde birçok uygulamanın bugün anayasa kapsamında suç olması gerekir. Ama henüz okul çağına gelmemiş çocuklara verilecek din eğitimine de kimse razı gelemez. Bu ne bilime, ne vicdana ne de akla sığar. Biz de elimizden geldiğinde mücadelemizi başlattık, büyüttük" dedi.

Altınkum pazarında komşularımıza sübyan mektebi istemediğimizi ve bunun için desteklerini istedik. Laiklik kazanacak @tkpantalya #Altınkum Semt evi Konyaaltı pic.twitter.com/CF52gIx03o — Altınkum Semt Evi/Antalya (@AltnkmSemt) December 23, 2022

'Laiklik mücadelemiz devam edecek'

Altınkum Semt Evi adına konuşan Gülseren Kılıççıoğlu, "Konyaaltı ilçesi Akkuyu mahallesinde bulunan bir arsaya müftülük, cami ve sıbyan mektebi yapılacağına dair tabela astığını komşularımızın bildirmesi üzerine haber aldık. Biz Semt Evi ve komşularımızla bir kamuoyu oluşturma kararı aldık. Semt pazarlarında masa açtık, imza topladık. Çeşitli kurum ve kişilerden de destek aldık. Muhtarlar ve Alevi dernekleri bu süreçte destek verdiler. Sonuç olarak belediye bu arsaya sadece müftülük ve cami için onay verdi. Semt evi ve komşularımızın desteği sonuç verdi. Sıbyan Mektebi yapılacağına dair bilginin yer aldığı tabela indirildi. Ancak bu sürecin takipçisi olacağız. Çocuklarımızı gericiliğe teslim etmeyeceğiz. Laiklik mücadelemiz devam edecek" ifadelerini kullandı.