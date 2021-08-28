Bakan Kurum'dan sel felaketi yaşanan bölgelerle ilgili açıklama

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sel felaketinden etkilenen bölgelere ilişkin bilgi verdi.

"Üç ilimizde köy evlerimizle birlikte 1114 konut üreteceğiz" diyen Kurum, "10 günde hasar tespit çalışmalarını tamamladıklarını" belirterek, ağır hasarlı ve yıkılacak bağımsız bölüm, bina sayısını aktardı. Kurum'un açıklamaları şöyle:

"Ağır hasarlı, acil yıkılacak, yıkılmış, Kastamonu'da 260 bina, 564 bağımsız bölüm, Sinop'ta 277 bina, 415 bağımsız bölüm tespit ettik. Hasar tespit sonuçlarına göre binaların yıkım çalışmalarını sürdürüyoruz. Kastamonu'da yıkım kararı aldığımız 90 binanın tamamını yıktık. Sinop'ta da yıkım kararı aldığımız 101 binadan 64'ünün yıkımını gerçekleştirdik.

Yatay mimari esasıyla, zemin artı 3-4 katı geçmeyen yeni konutlarımızı en geç 1 yıl içinde vatandaşlarımıza teslim etmeye başlayacağız.

Kastamonu Bozkurt'ta TOKİ Başkanlığımız eliyle 3 Eylül’deki ilk ihaleyle 478 konutumuzun inşa sürecini başlatacağız. Bozkurt'ta eskisinden daha büyük ve içinde kıraathanesi ve sosyal donatıları olan yeni bir kent meydanı yapacak, bölgeye ticaret aksı kazandıracağız. Yerel mimarimizi örnek alarak inşa edeceğimiz yeni meydanımızla Bozkurt'umuza değer katacağız. Bozkurt'ta, selde zarar gören ve yaklaşık 100 dükkân olan çarşımızı esnafımızla birlikte yenileyeceğiz."

Bakan Kurum ayrıca selde hasar gören sanayi sitelerinin tamamının yenileneceğini, Kastamonu'nun Bozkurt ve Abana ilçeleriyle Sinop'un Ayancık ilçesinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve AFAD ile inşa edilecek yeni dükkanların 1 yıl içinde teslim edileceğini söyledi.