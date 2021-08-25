Yangın ve sel bölgeleri için acele kamulaştırma kararı: TOKİ devrede!

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Antalya'da orman yangınlarının yaşandığı bölgeler ile Kastamonu ve Sinop'ta sel ve heyelanın yaşandığı yerler "yapılaşmanın ivedilikle gerçekleştirilmesi" için acele kamulaştırılacak.

Yangın bölgesi için kamulaştırma

Cumhurbaşkanı kararlarına göre, Antalya'nın Gündoğmuş ilçesine bağlı Ortakonuş Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 114 ada, 65 parsel numaralı taşınmaz, bölgede meydana gelen orman yangını nedeniyle ihtiyaç duyulan yapılaşmanın ivedilikle gerçekleştirilmesi amacıyla Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından acele kamulaştırılacak.

Batı Karadeniz'de de kamulaştırma

Kastamonu'nun Bozkurt ve Abana ilçeleri ile Sinop'un Ayancık ilçesinde bulunan özel mülkiyete konu bazı taşınmazlar da, bu bölgelerde meydana gelen sel ve heyelan afeti nedeniyle ihtiyaç duyulan yapılaşmanın ivedilikle gerçekleştirilmesi amacıyla TOKİ tarafından acele kamulaştırılacak.