Bozkurt için toplanan yardım başka yerde dağıtılırken görüntülendi

İYİP Gerze İlçe Başkanı Yavuz Yiğit, Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde meydana gelen sel sonrası toplanan bir TIR dolusu yardım kolisinin Gerze’de belge ve kayıt istenmeden “gelişigüzel” dağıtıldığını yazdı.

Yiğit, sosyal medya hesabından olayın görüntüsünü paylaşarak, “Üzerinde 'Gecmiş Olsun' ve 'Afet Bolgesi Olan Bozkurt' yazılarının göründüğü koliler "57" plakalı tır ile haldeki depoya yanaşmış ve insanlara dağıtılırken görüntülenmiştir. Plakayı vermemdeki amaç yanlışlık (!) ihtimalinin bana göre imkansız olmasındandır. Her yerde ilçenin ismi yazarken yanlışlık olması zaten herkese saçma gelecektir! Herkesin kafasında aynı sorular! Cevaplar merakla bekleniyor...” dedi.

AFAD ise olaya ilişkin yaptığı açıklamada iddiaların doğru olmadığını öne sürdü, "Gerçeği yansıtmayan ve herhangi bir dayanağı olmadan yayımlanan bu tarz haberlerin, bölgede yaraların sarılması için günlerdir vefakarca görev yapan yardım görevlilerini üzdüğünü ve çalışmalara destek yerine köstek olduğunu hatırlatırız" ifadesini kullandı.