Bakan Gürlek: Gülistan Doku kimyasal madde ile ortadan kaldırılmış olabilir

Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul'daki adliye muhabirleriyle bir araya geldi.

NTV'nin aktardığına göre, Bakan Gürlek yürütülen son soruşturmalara ilişkin bilgiler verdi.

Gülistan Doku soruşturması: 'Yeni gelişmeler olabilir'

5 Ocak 2020’den bu yana haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'ya ilişkin soruşturma geçtiğimiz aylarda yeniden başlatılmıştı.

Gürlek, "Gülistan kimyasal madde ile ortadan kaldırılmış olabilir" açıklamasını yaptı.

Soruşturmadaki en önemli konunun Gülistan'ın naaşının bulunması olduğunu söyleyen Gürlek, dosyada yer alan bazı beyanlarda naaşın birkaç kez yer değiştirmiş olabileceğine ilişkin bilgiler yer aldığını da anımsattı.

Önceliklerinin Gülistan'ın naaşına ulaşmak olduğunu kaydeden Gürlek, "En azından ailesinin evladının kabri başında dua edebilmesini sağlamak açısından bu bizim için çok önemli" dedi.

Gürlek, soruşturmada yeni gelişmeler olabileceğini söyledi.

Rojin Kabaiş dosyası: 'Somut veri yok'

Gürlek, Van Gölü kıyısında cesedi bulunan Rojin Kabaiş'in ölümüne ilişkin soruşturmayla ilgili değerlendirmeler yaparak, cep telefonuna ilişkin henüz giderilemeyen bazı belirsizliklerin bulunduğunu aktardı.

DNA incelemelerinin yapıldığını ve telefona yönelik teknik incelemelerin sürdüğünü belirten Gürlek, "Ancak şu an itibarıyla doğrudan ve kesin bir sonuca götüren somut bir veriye ulaşıldığını söyleyemeyiz. İlgili Cumhuriyet başsavcılığı tarafından değerlendirilen farklı hususlar var ancak bu aşamada kamuoyuyla paylaşılabilecek net bir sonuç bulunmuyor" diye konuştu.

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'Cemaatlerle derdimiz yok' dedi, Menzil'e sopa gösterdi

Süleymancılara yönelik operasyonun odak noktasının mali ilişkiler olduğunu kaydeden Gürlek, soruşturmanın Almanya'daki adli makamlarla işbirliği içinde yürütüldüğünü belirterek, "Bazı işlemlerin hangi kaynaklarla, hangi kişiler aracılığıyla ve kimlerin bilgisi dahilinde gerçekleştirildiğinin aydınlatılması amacıyla uluslararası adli yardımlaşma mekanizmaları işletiliyor" ifadelerini kullandı.

Cemaatleri, tarikatları ürkütmek istemediklerinin altını çizen Gürlek, şöyle konuştu:

Hiçbir cemaatle, hiçbir dini toplulukla ya da sivil kuruluşla derdimiz yok. Kuran kursu öğrencileriyle veya okullarda eğitim alan çocuklarla bizim hiçbir problemimiz yok. Soruşturmanın odağında, MASAK raporları ve diğer deliller çerçevesinde suç teşkil ettiği değerlendirilen mali yapılanma bulunuyor.

Sosyal medyada yer alan "Menzil Cemaati operasyonu" iddialarına da değinen Gürlek, şunları kaydetti:

Bizim bir cemaatle, dini oluşumla veya sivil toplum kuruluşuyla ilgili özel bir gündemimiz yok. Cemaatler Türkiye'nin toplumsal gerçekliğinin bir parçası. Ancak bir yapı, din kisvesi altında devleti ele geçirmeye yönelik faaliyet yürütürse veya suç teşkil eden yöntemlerle maddi menfaat sağlarsa yetkili savcılıklar deliller çerçevesinde hukuken gerekeni yapar. Ama söylediğiniz anlamda şu anda yürütülen özel bir çalışma yok.

AKP'lilere soruşturmalar: 'Zaman aşımı yok'

Adalet Bakanı Gürlek, feshedilen Gelecek Partisi'nin Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek hakkında başlatılan soruşturmalara da değindi.

Davutoğlu'nun 4,5 yıl önceki sözleri nedeniyle Cumhurbaşkanı'na hakaretle suçlanması dikkat çekmişti. "Eğer ortada bir suç varsa, işlendiği iddia edilen o tarih şu sıralarda zaman aşımına uğramamıştır" diyen Gürlek, şunları kaydetti:

Hukuken bakılması gereken iki temel unsur var; birincisi suç unsurlarının oluşup oluşmadığı, ikincisi ise zaman aşımı. Cumhurbaşkanına hakaret suçu bakımından zaman aşımı süresinin dolmadığı değerlendiriliyor. Bir soruşturmanın hangi tarihte başlamış olması tek başına hukuka aykırılık anlamına gelmez.

Bakan Gürlek, Gökçek ile oğulları hakkında yürütülen soruşturmanın yapılan ihbarlarla başladığını söyledi. Gürlek, "Burada isim ve sıfat üzerinden hareket edilmez" dedi.

İBB davasına ek iddianame, basketbola şike soruşturması, yeni sektörlere operasyon sinyali

İBB Davası'nda bir ek iddianamenin hazırlanabileceğini dile getiren Gürlek, "Cumhuriyet başsavcılığı tarafından ek iddianameye konu olabilecek yeni delil, rapor ve hukuki değerlendirmeler üzerinde çalışmalar yürütülüyor. Yeni bazı ihale raporları söz konusu olduğu belirtiliyor" dedi.

Ünlü isimlere yönelik gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarının caydırıcı bir etkisi olduğunu kaydeden Gürlek, futbolda bahis ve şike soruşturmalarının da devam ettiğini belirterek, "Sadece futbol değil, basketbol da dahil olmak üzere farklı spor alanlarında yasa dışı bahis ve şike iddiaları inceleniyor" dedi.

Beyaz et ve şeker sektörlerine yapılan operasyonları anımsatan Gürlek, "Benzeri alanlarda, somut suç şüphesi oluşması halinde yetkili adli makamlarca yeni soruşturmalar yürütülebilir" dedi.

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