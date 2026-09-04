Rojin Kabaiş soruşturmasında yeni bulgular: Şüphelinin ifadesi raporla çelişti, telefonda parmak izi incelemesi yapılmamış

Van'da 27 Eylül 2024'te kaybolan ve 18 gün sonra Van Gölü kıyısında cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in ölümüne ilişkin soruşturmada yeni bulgular ortaya çıktı.

Kabaiş ailesinin avukatları Abdurrahman Karabulut ve Şahin Cangüleç ile baba Nizamettin Kabaiş, Van'da düzenledikleri basın toplantısında soruşturmanın geldiği aşamayı ve savcılığa yaptıkları yeni başvuruları anlattı.

Karabulut, 10 Temmuz'dan bu yana Van Cumhuriyet Başsavcılığı'na yaklaşık 30 ayrı konuda talepte bulunduklarını, bunların büyük bölümünün kabul edildiğini söyledi.

'Olay yerinde değildim' dedi, rapor aksini gösterdi

Aile avukatlarının açıkladığı en dikkat çekici bulgulardan biri, soruşturma kapsamında ifadesi alınan bir kişiyle ilgili oldu.

Karabulut, olay sırasında bölgede olmadığını söyleyen kişinin, bilirkişi incelemesine göre Rojin'in kaybolduğu saatlerde aynı zaman ve mekân diliminde bulunduğunun belirlendiğini açıkladı.

Avukatlar, soruşturmanın gizliliği nedeniyle söz konusu kişinin ismini açıklamadı. Konum tespitinin enlem ve boylam verileri üzerinden yapıldığı belirtildi.

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Rojin'le 15 dakika önce görüştü, ardından hesabını kapattı

Dosyadaki bir başka kişi hakkında da suç duyurusunda bulunuldu.

Karabulut'un aktardığına göre söz konusu kişi, Rojin Kabaiş kaybolmadan yaklaşık 15 dakika önce sosyal medya üzerinden onunla görüştü. Kişinin telefonunun Rojin'in telefonuyla aynı baz istasyonundan sinyal aldığı ve daha sonra Instagram hesabını kapattığı belirtildi.

Aile avukatları bu kişinin gözaltına alınmasını talep etti.

Karabulut, kamera ve baz kayıtlarında da olay gecesine ilişkin "ciddi bir hareketlilik" bulunduğunu söyledi.

Ağustos ayının sonunda dosyaya ilişkin yapılan incelemelerin ardından da Rojin'in telefonundan elde edilen veriler üzerinden iki kişi hakkında gözaltı talebinde bulunulduğu açıklanmıştı.

Telefonda parmak izi incelemesi yapılmamış

Avukatların açıklaması, soruşturmanın ilk aşamalarında kritik deliller üzerinde yapılmayan incelemeleri de yeniden gündeme getirdi.

Rojin Kabaiş'in sahilde bulunan kek, kulaklık, anahtarlık ve pet şişesi üzerinde parmak izi incelemesi yapılmasına karşın, en önemli deliller arasında gösterilen cep telefonunda parmak izi çalışması yapılmadığı ortaya çıktı.

Aile avukatları telefon üzerinde yeniden inceleme yapılmasını istedi.

Kabaiş'in telefonunun şifresinin uzun süre çözülememesi üzerine cihaz daha önce İspanya'ya gönderilmiş, ancak tam erişim sağlanamamıştı. Adalet Bakanlığı daha sonra telefonun incelenmesi için yeni bir teknik ekip kurulduğunu açıklamıştı.

7 bin 353 aracın sürücüsü incelenecek

Soruşturmanın kapsamı bölgedeki araç ve kişilerin incelenmesi bakımından da genişletildi.

Avukatların açıklamasına göre Plaka Tanıma Sistemi kayıtlarında yer alan 7 bin 353 aracın sürücüsünün HTS kayıtlarının çıkarılması, telefonlarının incelenmesi ve DNA örneklerinin alınması yönündeki talep savcılık tarafından kabul edildi.

Rojin'in kaybolduğu Bardakçı Mahallesi ile cansız bedeninin bulunduğu Mollakasım hattındaki köyler ve bölgedeki deniz araçları da inceleme kapsamına alındı.

Karabulut ayrıca arama çalışmalarında kullanılan İHA ve helikopterlere ait kayıtların Türk Silahlı Kuvvetleri'nden istenmesi yönündeki taleplerinin de kabul edildiğini açıkladı.

415 kişinin DNA'sı karşılaştırıldı

Avukat Şahin Cangüleç, soruşturma kapsamında bugüne kadar 415 kişiden alınan DNA örneklerinin incelendiğini ancak Rojin'in bedeninde tespit edilen DNA'larla eşleşme sağlanamadığını söyledi.

Savcılığın belirlediği 50 kişilik yeni bir listenin daha bulunduğunu ve bu kişilerden de DNA örneği alınacağını belirtti.

Adli Tıp Kurumu'nun dosyaya giren raporunda Kabaiş'in göğüs ve vajina iç bölgesinde iki ayrı erkeğe ait DNA bulunduğu daha önce ortaya çıkmıştı.

135 sayfalık yeni uzman raporu

Dosyaya giren 135 sayfalık uzman görüşü raporunda da yeni tespitlerin bulunduğu açıklandı.

Cangüleç'in aktardığına göre raporda, olay gecesi görülen bir araç, kamera görüntülerine yansıyan 3-4 kişi ile Rojin Kabaiş'in telefonundan alınan son sinyale ilişkin bilgiler yer alıyor. Avukatlar, soruşturmanın gizliliği gerekçesiyle tespit edilen kişilerin ve araç plakalarının ayrıntılarını açıklamadı.

Cangüleç ayrıca telefonun son baz aldığı koordinat ile Kabaiş'in cansız bedeninin bulunduğu nokta arasında 323 metre bulunduğunu, olay akşamı telefondaki internet veri trafiği ve görüntülü görüşme kullanımının yüksek olduğunun raporda tespit edildiğini söyledi.

Aile avukatları, yeni bulgular doğrultusunda soruşturmanın genişletilmesini ve daha önce yapılmayan teknik incelemelerin tamamlanmasını istiyor.

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