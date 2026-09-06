Gülistan Doku soruşturmasında yeni ifade: ‘Cinayete tanık oldum, cansız bedenini bagaja taşıdık’

Dersim’de 5 Ocak 2020’den bu yana kendisinden haber alınamayan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku’ya ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

Hakkında çıkarılan kırmızı bültenin ardından ABD’de tutuklanan ve Türkiye’ye iade süreci devam eden Umut Altaş’ın FBI’a verdiği ifade soruşturma dosyasına girdi.

BirGün’ün haberine göre, FBI tarafından iki gün boyunca sorgulanan Altaş’ın 34 sayfalık ifade tutanağı, adli yardımlaşma kapsamında Türkiye’ye gönderildi.

‘Araçta vurularak öldürüldü’

Altaş, ifadesinde Gülistan Doku’nun dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in oğlu Mustafa Türkay Sonel tarafından araç içerisinde vurularak öldürüldüğünü gördüğünü öne sürdü.

Gülistan’ın cansız bedeninin aracın bagajına taşındığını belirten Altaş, buna kendisinin de yardım ettiğini ileri sürdü.

FBI görevlilerinin, “Gülistan Doku öldürüldüğü sırada orada mıydın, olaya bizzat tanık oldun mu?” sorularına Altaş’ın “evet” yanıtını verdiği belirtildi.

Altaş ayrıca olayın ardından aynı araçla Sarısaltuk Köprüsü bölgesine dönerek çevrede kamera bulunup bulunmadığını kontrol ettiklerini iddia etti.

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‘Babam bu işi halledecek’

İfadeye göre olayın ardından dönemin valisi Tuncay Sonel’in koruma görevlisi Şükrü Eroğlu devreye girdi. Altaş, Mustafa Türkay Sonel’in kendisine “Babam bu işi halledecek” dediğini öne sürdü.

Gülistan Doku’nun cansız bedeninin nereye götürüldüğünü kesin olarak bilmediğini savunan Altaş, Pertek yolu çevresine gömülmüş olabileceğini söyledi.

Altaş daha önce basına yaptığı açıklamalarda da Mustafa Türkay Sonel’in kendisine cinayeti anlattığını ve Gülistan’ın cansız bedeninin dönemin valisinin koruması tarafından ortadan kaldırıldığını iddia etmişti. Ancak dosyaya eklenen son ifadede Altaş, cinayete bizzat tanık olduğunu ve cansız bedenin taşınmasına yardım ettiğini ileri sürdü.

Altı yıl sonra genişletilen soruşturma

Gülistan Doku’nun kaybolmasına ilişkin soruşturma, altı yıl boyunca sonuçsuz bırakılmasının ardından 2026 yılında yeniden ele alınmıştı.

Soruşturma kapsamında eski Vali Tuncay Sonel, eşi Handan Sonel, oğlu Mustafa Türkay Sonel, Sonel’in koruma görevlisi Şükrü Eroğlu ile aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu çok sayıda kişi tutuklandı.

Mustafa Türkay Sonel hakkında “kasten öldürme” suçlaması yöneltilirken, Tuncay Sonel’in de suç delillerinin yok edilmesi, gizlenmesi veya değiştirilmesine ilişkin şüpheler nedeniyle tutuklandığı açıklanmıştı. Dosyada hastane, kamera ve telefon kayıtlarının silindiğine ilişkin iddialar ile Gülistan Doku’nun kaybolmasının ardından yürütülen organize delil karartma faaliyetleri araştırılıyor.

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