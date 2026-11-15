Bahçeli’den süreç açıklaması: ‘Varoluşsal koşullarımız, yeniden bir değerlendirmeyi ve inşayı zorunlu kılmaktadır’

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin iktidarın “Terörsüz Türkiye” diye adlandırdığı çözüm sürecine ilişkin 50 maddelik açıklamaları bugün partisinin yayın organı Türkgün gazetesinde yer aldı.

Süreci “daha kapsamlı ‘Lider Ülke Türkiye’ tasavvuru”nun bir ayağı olarak niteleyen Bahçeli, yaptığı uzun açıklamada sürecin aslında Türkiye sermaye sınıfının yayılmacı hırsları doğrultusunda iktidarın Yeni-Osmanlıcı stratejisiyle yürütülen bir proje olduğunu ortaya koymuş oldu.

Dünyanın “tehlike ve tuzaklarla dolu çok zor ve sancılı bir dönemden” geçtiğini belirten Bahçeli’nin Türkiye’nin varoluşsal koşullarının “yeniden bir değerlendirme ve inşayı” zorunlu kıldığını söylemesi dikkat çekti.

"Dünyanın bu fırtınalı ve tekinsiz döneminde” her şeyden önce “yeni bir akla, rasyonel bir stratejiye, milli vicdana, tarihsel akla ve siyasi sorumluluğa” ihtiyacın söz konusu olduğunu savunan Bahçeli şu ifadeleri kullandı:

Dünün paradigmalarının bugünün arayışlarına cevap veremediği, dünün çözümlerinin bugünü taşıyamadığı ve aydınlık bir geleceği inşa edemediği açıkça görülmektedir. Bu şartlar altında varoluşsal koşullarımız, yeniden bir değerlendirmeyi ve inşayı gerekli ve hatta zorunlu kılmaktadır.”

'İlerici, gerici, seküler, mütedeyyin tanımlamalarını geçersiz kılma vakti'

Bahçeli’nin açıklamasında “ilerici, gerici” gibi tanımlamaların geçersiz kılınmasının zamanının geldiğini belirtmesi de dikkat çekti:

Türkiye’nin din, inanç, mezhep ve etnik köken temelinde cephelere ayrıştırılma gayretlerini, ilerici, gerici, seküler, mütedeyyin gibi kategorik tanımlamaları geçersiz kılma vakti gelmiştir. Değerler manzumelerimiz üzerinden cephe hatları oluşturmak, ortak değerlerimizi yarıştırmak ve çatıştırmak politika yapmanın bir aracı değildir. Bunlar bizim en büyük güç kaynaklarımız, bir bütün olarak kutsallarımızdır.”

'Geçmişteki süreçlerin tekrarı değil' iddiası

Bahçeli “Türkiye’yi ideolojik itirazların dar çemberine teslim edemez, Türk ve Türkiye Yüzyılının inşasında inşasını hiçbir dogmatik yargının kurbanı kılamayız” dedi.

“Türk ve Türkiye Yüzyılının İnşası”nın ertelenemeyecek bir zorunluluk olduğunu savunan Bahçeli “50 maddede Terörsüz Türkiye” başlığıyla yaptığı açıklamada süreci sadece bir “güvenlik” meselesi değil “stratejik bir devlet meselesi” diye niteledi.

Partisinin yaklaşımında sürecin “herhangi bir dış dayatmanın, pazarlığın veya Türkiye’nin milli iradesini sınırlayacak bir düzenlemenin” konusu olmadığını savunan Bahçeli “Terörsüz Türkiye, MHP tarafından geçmişteki süreçlerin tekrarı olarak değil, farklı bir siyasi ve stratejik çerçeve olarak tanımlanmaktadır” iddiasında bulundu.

'Bölgesel hareket kabiliyetini güçlendirmek'

Amacın “Türkiye’nin kendi güvenlik iradesini ve bölgesel hareket kabiliyetini güçlendirmek” olduğunu kaydeden Bahçeli, sürecin bir diğer hedefinin “Türkiye’nin bölgesel aktörlüğünü güçlendirmek” olduğunu belirtti.

Bahçeli “Terörsüz Türkiye, daha kapsamlı bir 'Lider Ülke Türkiye' tasavvurunun güvenlik ve toplumsal bütünlük ayağı olarak değerlendirilmektedir” ifadesini kullandı.

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