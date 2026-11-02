Bahçeli il olmasını istediği 19 ilçeyi açıkladı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli dün partisinin "100 il 1000 ilçe" projesini duyurmuştu.

Duyurulan projeyle 19 il ve 78 ilçenin kurulmasıyla birlikte il sayısının 100'e, ilçe sayısının ise 1000'e yükseltilmesi hedefleniyor.

Bahçeli'nin aktardığına göre il statüsü verilmesi talep edilen ilçeler; nüfusuna, gelişme potansiyeline, coğrafi durumuna, hizmete erişimdeki sıkıntılarına, stratejik konumuna göre belirlendi.

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Türkgün gazetesine konuşan Bahçeli, bugün de il olmasını istediği ilçeleri açıkladı:

Polatlı (Ankara) Ereğli (Konya) Ünye (Ordu) Vezirköprü (Samsun) Ereğli (Zonguldak) Erciş (Van) Doğubayazıt (Ağrı) Ahlat (Bitlis) Ergani (Diyarbakır) Midyat (Mardin) Siverek (Şanlıurfa) Elbistan (Kahramanmaraş) Kozan (Adana) Alanya (Antalya) Tarsus (Mersin) Fethiye (Muğla) Akhisar (Manisa) Lüleburgaz (Kırklareli) Bandırma (Balıkesir)

Bahçeli ilçe statüsü verilmesini talep ettiği ilçelere dair de “Diğer yandan kurulması hedeflenen 78 ilçe, yapılacak il düzeyindeki detaylı çalışmalar doğrultusunda önerilen illere bağlı, yahut mevcut iller kapsamında da oluşturulabilecektir" açıklamasında bulundu.

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