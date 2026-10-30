Dervişoğlu Bahçeli'nin koluna girdi, İYİP'te tartışma çıktı: 'O bir siyasi tercihti'

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'de düzenlenen resmi törene katılan siyasi parti liderleri arasında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile İYİP Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu da vardı.

Törenin ardından Anıtkabir'den ayrılan liderler merdivenlerden inerken Dervişoğlu'nun Bahçeli'nin koluna girmesi dikkat çekti.

Geçmişte birbirlerine yönelik sert açıklamalarda bulunan iki liderin bu görüntüsü siyasi gündemde tartışma yarattı. Özellikle Dervişoğlu'nun Bahçeli'yle verdiği görüntüye İYİP içinden de tepki geldi.

İYİP Samsun Milletvekili Erhan Usta, söz konusu görüntüye sosyal medya hesabından tepki göstererek "Bunu kabul etmiyorum" dedi.

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Dervişoğlu: Bugün olsa yine aynısını yaparım

Tepkilerin ardından açıklama yapan Dervişoğlu, Bahçeli'nin koluna girmesinin siyasi bir yakınlaşma olarak değerlendirilmesine karşı çıktı. Davranışını "insani bir tutum" iddiasıyla savunan Dervişoğlu, "Benim birinin koluna girmem değil mesele. Koluna girdiğim kişi Devlet Bahçeli olduğu için bütün bu tartışmalar yaşanıyor" dedi.

Sosyal medyada görüntülerin bir linç ortamına dönüştürüldüğünü öne süren Dervişoğlu, "Sayın Devlet Bahçeli üzerinden ona duyulan kinin ve nefretin cisme büründürülmesi için insani davranışımın sorgulamaya açık tutulmasını yadırgıyorum" ifadelerini kullandı.

Dervişoğlu, "Bugün de yaşansa aynı sahne, davranışım değişmeyecektir. Bugün olsa yine aynısını yaparım" diye konuştu.

Usta'dan yanıt: Siyasi bir tercihtir

Dervişoğlu, kendisini eleştiren Erhan Usta'yı aradığını ancak telefonunun kapalı olduğunu belirterek, Usta'nın sözlerini yeniden değerlendirmesini umduğunu söyledi.

Ancak Usta, Dervişoğlu'nun açıklamalarına verdiği yanıtta itirazını sürdürdü. Bahçeli'nin koluna girilmesinin fiziksel bir zorunluluk olmadığını vurgulayan Usta, şu ifadeleri kullandı:

Sözümün tevile ihtiyacı yok. O kola giriş, fiziki bir zorunluluk değil, siyasi bir tercihtir. Ben bu tercihe itiraz ediyorum. Siyasetin sorumluluğu herkes için geçerlidir. Davranışlarımızın yerindeliğini milletimizin verdiği tepkiyle değerlendirmek en güzel yoldur.

Partisinden ayrılacağı yönündeki olası yorumlara da yanıt veren Usta, "Ben partimdeyim. Hiçbir yere gitmiyorum. Emek verdim. Risk aldım. Doğru bildiğim yolda bundan sonra da yürüyeceğim" dedi.

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