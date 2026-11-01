Bahçeli’den ‘mülki-idari yapıda değişim zorunlu’ çıkışı: ‘Yerel yönetimlerin etkinliğinin artması…’

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli gerekçelerini Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne uyumlu hale getirmek olarak açıkladığı “kamu mülki-idari yapısında reform” ihtiyacı olduğunu öne sürdü.

Bu kapsamda 19 yeni il ve 78 yeni ilçe kurulmasını öngören “100 il 1000 ilçe” projesine değinen Bahçeli söz konusu projenin “devlet yönetiminin rasyonelleştirilmesi, merkezî idareye ilişkin iyileştirme ihtiyacının giderilmesi, yerel yönetimlerin hizmet odaklı etkinliğinin artırılması ve kamu hizmetlerinin insan merkezli tesis edilmesi için” oluşturulduğunu dile getirdi.

Türkgün’e konuşan Bahçeli "merkezi yönetimden taşra teşkilatlarına, bürokrasiden mahalli idarelere uzanan geniş bir yelpazede” kanuni düzenlemelerin yapılmasının “zaruret” haline geldiğini iddia etti.

Bahçeli bu düzenlemelerin “Terörsüz Türkiye süreciyle beraber huzur, istikrar ve refah istikametinde yeniden oluşturulmaya çalışılan iklimin kalıcı olması açısından da” önem taşıdığını ileri sürdü.

Türkgün'ün “100 İl 1000 İlçe projesi ile neyi amaçlıyorsunuz?" sorusuna verdiği yanıtta Bahçeli "Türkiye, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçişle beraber kamu idaresinde önemli bir reform sürecini hayata geçirmiştir. Türkiye’nin artan nüfusu, demografik dağılımı, şehirleşme süreci, ekonomik ve sosyal dinamikleri, teknolojik gelişmeler ve idari ihtiyaçları, mülki-idari yapısında da reform ihtiyacını doğurmaktadır" ifadesini kullandı.

'Devlet yönetiminin rasyonelleştirilmesi, yerel yönetimlerin etkinliğinin artırılması...'

Bahçeli şunları kaydetti:

"Bu bağlamda, idarenin bütünlüğü temel ilkesi etrafında devlet yönetiminin rasyonelleştirilmesi, merkezî idareye ilişkin iyileştirme ihtiyacının giderilmesi, yerel yönetimlerin hizmet odaklı etkinliğinin artırılması ve kamu hizmetlerinin insan merkezli tesis edilmesi için '100 İl 1000 İlçe vizyonunu' Türk kamuoyuna yeniden hatırlatmakta fayda görüyorum. '100 İl 1000 İlçe vizyonumuz', Cumhuriyetimizin yüzüncü yılına atfen daha önce dile getirdiğimiz, Türk ve Türkiye Yüzyılı’nın geniş penceresinden kurumsallığa bakan yönü, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında güçlü idari yapısının ilk basamağı, büyüyen ve gelişen Türkiye’nin ayak seslerinin dosta düşmana ilanıdır. Milliyetçi Hareket Partisi olarak hazırladığımız projeyle 19 yeni il ve 78 yeni ilçe kurulmasını öngörüyoruz.

Nüfus, gelişme potansiyeli, coğrafi durumu, hizmete erişimde yaşanan sıkıntılar, stratejik konumu gibi objektif kriterler dikkate alınarak belirlenen ilçelerin il statüsüne çıkarılmasını hedefliyoruz. Kuşkusuz il yapılacak ilçeler, nihayetinde il olma potansiyeli taşıyan ilçelerimiz arasından, devletimizin ilgili kurumlarının belirlenen nesnel ölçütler doğrultusunda ortaya koyacağı mutabakatla TBMM tarafından belirlenecektir. Milliyetçi Hareket Partisi olarak objektif kriterlere göre il olmasının uygun olacağını düşündüğümüz ilçeler ve ilçe olmasının uygun olacağını değerlendirdiğimiz beldelere ilişkin kanun teklifi, ilerleyen zaman diliminde gündeme getirilebilecektir.”

'Kaotik siyasi süreç', 'verimli kamu yönetimi inşasını' mümkün kılmamış!

Projenin MHP’nin merkezi ve yerel yönetimlere yönelik “iyileştirme önerileri sunan detaylı çalışmasına” dayandığını söyleyen Bahçeli “Türkiye’nin darbeler, muhtıralar ve kısa süreli koalisyonlarla çalkantılı ve kaotik siyasi süreci” diye nitelediği sürecin “verimli bir kamu yönetimi inşasını mümkün kılmadığını” öne sürdü.

2017’de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçişle “tarihi bir adım” atıldığını savunan Bahçeli “ Bu adımın berdevamı ve Türkiye’nin ‘Türk ve Türkiye Yüzyılı’ hedeflerine ulaşabilmesi için Türk idari sisteminin ve kamu yönetiminin de bütünüyle yeni sistemle uyumlu hâle getirilmesi gerekmektedir” ifadesini kullandı.

'Merkezî yönetimden taşra teşkilatlarına, bürokrasiden mahallî idarelere kanuni düzenlemeler zaruret'

Bahçeli sözlerine şöyle devam etti:

“İdarenin geliştirilmesinin sürekliliği içinde; kamu hizmetlerinin etkin ve verimli gerçekleşmesi, kamu yararının azami ölçüde tesis edilmesi, yönetimde adil, şeffaf ve demokratik standartlara kavuşulabilmesi, milletimizin talep ve ihtiyaçlarının, çağın gerek ve icaplarının karşılanabilmesi için merkezî yönetimden taşra teşkilatlarına, bürokrasiden mahallî idarelere uzanan geniş bir yelpazede kanuni düzenlemelerin yapılması zaruret hâline gelmiştir. Bu düzenlemeler, Terörsüz Türkiye süreciyle beraber huzur, istikrar ve refah istikametinde yeniden oluşturulmaya çalışılan iklimin kalıcı olması açısından da önem arz etmektedir. Bu doğrultuda yönetim anlayışına, teşkilatlanma ve insan gücüne, görev, yetki ve sorumluluk sistematiği içinde devlet fonksiyonlarının işlerliğinin artırılmasına ilişkin düzenleme önerilerine yer verilmektedir.”

'İdari yapıda değişim ihtiyacı büyüme stratejisine uygun karşılanmalı'

Çalışmanın en önemli sacayaklarından birisinin “100 il ve 1000 ilçe projesinin hayata geçirilmesi” olacağını savunan Bahçeli şöyle konuştu:

“100 il ve 1000 ilçe projesi sadece iktisadi, sosyal, beşerî ve benzeri ihtiyaçlardan mürekkep değil; aynı zamanda Türk ve Türkiye Yüzyılı kapsamında büyüyen, gelişen ve ilerleyen Türkiye’nin istikbal hamlesidir. Bu doğrultuda çalışmada istatistiki veriler ile sosyopolitik ve sosyoekonomik şartlar bir arada değerlendirilmiş, 19 yeni il ve 78 yeni ilçe kurulması öngörülmüştür. Esas aldığımız ilke ve kriterler ile yapılan düzenlemelerin getireceği fayda, Türk ve Türkiye Yüzyılı’nın büyüme, gelişme ve kalkınma hedeflerine uygun olarak belirlenmiştir.

Türk ve Türkiye Yüzyılı istikametinde yol aldığımız bir dönemde Türkiye’nin, 2017 yılındaki anayasa değişikliği doğrultusunda idari yapısına dair değişim ihtiyaçlarının büyüme stratejisine uygun ve akılcı bir şekilde karşılanması zorunlu bulunmaktadır. Milliyetçi Hareket Partisi olarak bu anlayışla tarihî müktesebatımız, medeniyet birikimimiz, coğrafyamızın gerçekliği ve milletimizin ihtiyaçları doğrultusunda, kısır ve aktüel tartışmaların üstünde, siyasetin müşterek iradesiyle gerçekleştirilecek yapısal dönüşümlerle kalkınma hedeflerimize ve lider ülke ülkümüze ulaşabileceğimize inanıyoruz.”

Bahçeli “İdarede yeniden düzenleme ihtiyacını doğuran sebepler nelerdir?” sorusu üzerine ise şunları söyledi:

“İdari sistemin toplumun ihtiyaçlarını karşılamada etkin bir araç durumuna dönüştürülebilmesinin başlıca yollarından birisi, anayasal çerçevede bu sistemin gelişmelere ayak uydurmasını sağlayıcı yönde sürekli yenilenmesidir. Dinamik bir süreç olan idareyi geliştirmeyi zorunlu kılan değişkenler pek çok olsa da bunların başında kamu hizmetlerinin değişen ve gelişen şartlara uyum sağlayabilir duruma getirilmesi gelmektedir. Yenilenme yaklaşımı, daha etkili ve verimli bir kamu yönetimi sisteminin kurulabilmesini amaçlamaktadır.

Bu ihtiyaç ve yaklaşımın arkasında yatan temel neden, işleyişinde beliren sorunları gidererek sistemi, öngörülen amaçları gerçekleştirebilecek bir niteliğe kavuşturmaktır. Yeniden yapılanma ihtiyacı, mevcut kurum ve kuruluşların görev, yetki ve sorumluluklarında değişiklik yahut yetki geçişmelerinin önlenmesi, yeni ihdas edilen kamusal faaliyetler gibi devlet fonksiyonlarının etkin bir şekilde yerine getirilebilmesi gereğinden de doğmaktadır.

Bir başka sebep ise Türk idari sistemi içinde yer alan kurumların işleyiş düzenlerinde beliren iç değişmelerle ilgilidir. Yeni teknolojilerin sisteme kazandırılması ve teknoloji kullanımından kaynaklanan sorunlar, yönetim ve halkla ilişkiler sistemindeki değişmeler, yönetim ile sosyoekonomik yapı ve siyasal düzen ilişkilerindeki uyumsuzluklar, devletin üstlenmesi gerekli yönetsel görev ve sorumluluklar konusunda ortaya çıkan değişmeler ve benzerleri de idarede yeniden düzenlemelere gidilmesini gerekli kılan temel değişkenleri oluşturmaktadır. Tüm bu düzenlemelerde temel ilke; idarede bütünlük, hizmette etkinlik, vatandaş odaklılık, kurumsal kapasite artışı, devlet organlarının verimli işleyişidir.”

'Merkezi yönetim ve mahalli idarelerinin teşkilat yapıları yeniden alınmalı'

MHP Genel Başkanı “100 İl 1000 İlçe projemiz, Türk ve Türkiye Yüzyılı’nın idari vizyonudur. Türkiye’nin artan nüfusu, hızlanan şehirleşme süreci, değişen sosyoekonomik yapısı ve çeşitlenen kamu hizmeti talepleri; merkezî yönetim ile mahallî idarelerin teşkilat yapılarının günümüz şartlarına uygun biçimde yeniden ele alınmasını zorunlu kılmaktadır. Bu bağlamda proje kapsamında 19 yeni il ve 78 yeni ilçe kurulması öngörülmektedir” dedi.

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