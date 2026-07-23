Bahçeli: Özel'in yeni partisine CHP'ye ödenen Hazine yardımından pay aktarılmalı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

CHP içinden yeni bir parti çıkışına ve bu süreçte mal varlıkları ile Hazine yardımlarının paylaşımına dair değerlendirmelerde bulunan Bahçeli, dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

Basın mensuplarının yönelttiği, "CHP içinden yeni bir parti çıkıyor. Dolayısıyla bir diğer tartışma konusu da kaç milletvekilinin gideceği kadar, mal varlıklarının da nasıl paylaşılacağı. Sizin bu konudaki yorumunuz nedir?" sorusunu yanıtlayan Bahçeli, 2026 yılında Hazine'den CHP'ye aktarılan kaynak üzerinden yeni partiye pay verilmesi gerektiğini söyledi.

'Etik olan pay aktarılmasıdır'

Bahçeli, konuya ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

CHP içinden yeni bir parti çıkıyor. Uzun süredir bunun da sinyalleri zaten var ve kaç milletvekilinin gideceği ile ilgili de kamuoyunda çeşitli listeler yayınlanıyor. 80 diyen var 90 diyen var ama sonuçta yeni bir parti kuruluyor. Bunun yanı sıra diğer bir tartışma konusu da sizin de ifade ettiğiniz gibi mal varlığının nasıl taksim edileceği konusudur. Madem CHP içinden yeni bir parti çıkıyor ve CHP’nin de sahip olduğu binalar, makam araçları gibi varlıkları mevcut partide kalıyor ise, böyle bir durumda; 2026 yılında Hazine'den CHP’ye ödenen 1 milyar 815 milyon liradan; CHP’den ayrılarak yeni partiye geçen milletvekili sayısı oranında hazine yardımından pay aktarılması etik olanıdır.

İlk seçimde yüzde 3'ü geçmeden Hazine'den destek alamaz

Özel'in kuracağı yeni partiye 90'ın üzerinde milletvekilinin geçeceği iddia ediliyor.

Ancak mevcut yasal düzenlemelere göre, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde güçlü bir grup oluşturmak tek başına devlet yardımı almaya yetmiyor.

Yeni kurulan bir partinin Hazine desteğinden yararlanabilmesi için katılacağı ilk genel seçimde en az yüzde 3 oy alması şartı aranıyor.

Kim, ne kadar alıyor?

soL Haber'i WhatsApp ve Telegram kanallarından takip edin, önemli gelişmeleri kaçırmayın.