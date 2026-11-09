Aylardır maaş alamayan İntaya İntes işçileri Hatay’da çatıda: 'İşçiler köle değildir'

Hatay'ın Defne ilçesindeki 7. Etap İntaya İntes şantiyesinde çalışan inşaat işçileri, aylardır ödenmeyen ücretleri ve işten çıkarılmaları üzerine eylem başlattı. Ana yüklenicinin İntaya, taşeronun ise Uluş Grup olduğu şantiyede işçiler, seslerini duyurmak için inşaatın çatısına çıktı.

Eylemi duyuran Patronların Ensesindeyiz Dayanışma Ağı (PE) hesabının paylaştığı videoda, işçilerin çok katlı bir binanın çatısında toplanğı görüldü.

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'Hakkımızı gasp ediyor, bizi işten çıkarıyor'

Videoda konuşan bir işçi, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

"Patronlar orada keyif yapıyor. Burası İntaya İntes şantiyesi, Hatay Defne 7. etap... Uluş Grup işçilerin hakkını ödemiyor. Uluş Grup taşeron firma, ana firma İntaya. Hakkımızı gasp ediyor; bizi işten çıkarıyor, mağdur bırakıyor."

İşçiler, PE aracılığıyla yaptıkları ortak açıklamada da kararlılıklarını vurguladı. Açıklamada şöyle denildi:

"Hatay'da İntaya İntes şantiyesinde çalışan ve aylardır maaşları ödenmeyen inşaat işçileriyiz. Hakkımızı almak için başlattığımız eylemi inşaatın çatısında sürdürüyoruz. Boş laflara karnımız yok! Emek verdik, bu binaları biz inşa ettik ve hakkımızı istiyoruz. Haklarımız ödenene kadar direneceğiz!"

İşçiler, birikmiş ücretlerinin tamamı ödenene ve mağduriyetleri giderilene kadar eylemi sürdüreceklerini belirtti.

İŞÇİLER KÖLE DEĞİLDİR! EYLEMİMİZİ İNŞAATIN ÇATISINDA SÜRDÜRÜYORUZ ‼️ Hatay'da İntaya İntes şantiyesinde çalışan ve aylardır maaşları ödenmeyen inşaat işçileriyiz. Hakkımızı almak için başlattığımız eylemi inşaatın çatısında sürdürüyoruz. Boş laflara karnımız yok! Emek verdik, bu binaları biz inşa ettik ve hakkımızı istiyoruz. Haklarımız ödenene kadar direneceğiz! — Patronların Ensesindeyiz (@pensendeyiz) November 9, 2026

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