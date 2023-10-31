Aydın'dan sonra Ordu: Halatları kopan yurt asansörü zemine çakıldı, 4 öğrenci son anda kurtuldu

Ordu'nun Fatsa ilçesinde bulunan Kredi ve Yurtlar Kurumu'na (KYK) bağlı öğrenci yurdunda yeni bir asansör faciası kıl payı atlatıldı.
Kız öğrencilerin kaldığı blokun 5'inci katında bulunan asansör, halatlarının kopması nedeniyle içerisindeki öğrencilerle birlikte 4'üncü kata kaydı. Dördüncü katta kendiliğinden duran asansördeki öğrenciler, dışarıya kendi imkanlarıyla çıktı. Tahliye edilen asansör kısa süre sonra zemin kata çakıldı.
Bazı öğrenciler yaşananların etkisiyle sinir krizi geçirdi. Asansörden çıkan 4 öğrenci tedbir amaçlı tedavi altına alındı.
Arızalanan asansör polis ekiplerince kullanıma kapatıldı
'KYK bize hesap verecek!'
Olayın ardından yurt önünde toplanan yüzlerce öğrenci, yaşananları ''KYK bize hesap verecek!'' sloganıyla protesto etti.
''Susma sustukça sıra sana gelecek'' diyerek arkadaşlarını eyleme davet eden öğrenciler, yurt yönetimini istifaya çağırdı.