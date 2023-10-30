Hacettepe öğrencilerinden eylem: 'Bir arkadaşımızı daha kaybetmek istemiyoruz!'

Ankara'da Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi bir genç bugün yurt odasında ölü bulundu.

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada “İlk tespitlere göre hayatına son verdiği değerlendirilen Üniversitemiz Tıp Fakültesi Dönem 4 öğrencisi İzzah Elif Zamir Khan hayatını kaybetmiştir. Sevgili öğrencimize Allah'tan rahmet diliyor, ailesine, sevdiklerine ve Hacettepe Ailesine baş sağlığı diliyoruz. Yaşanan talihsiz olaya ilişkin adli ve idari soruşturmaya Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından devam edilmektedir” denildi.

Hacettepe öğrencileri İ.Z.K'nin kaldığı yurdun önünde bir araya gelerek "Bir arkadaşımızı daha kaybetmek istemiyoruz!" dedi.

Sıhhiye Öğrenci Evleri olarak bilinen Hacettepe Öğrenci Yurdu önünde bir araya gelen öğrenciler yaptıkları açıklamada "Bu son olsun dedikçe artarak devam ediyor" diyerek ardı ardına gelen öğrenci ölümlerini protesto etti.

'Bu umutsuzluk girdabının sebebi belli'

Yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Arkadaşlar daha üç gün önce daha (KYK yurdundaki asansör faciasında yaşamını yitiren) Zeren için Beytepe yurtları önünde buluşmuştuk. Üzerinden daha üç gün geçmişken biz bugün bir arkadaşımızın intihar haberini aldık.

Artık yeter diyoruz!

Sadece bu dönem içerisinde aldığımız beşinci intihar haberi, bu son olsun dedikçe artarak devam ediyor.

Memleketimizin geleceği olarak gösterilen biz gençlerin sürüklendiğini bu umutsuzluk girdabının sebebi belli: Bu ülkeyi yönetenler!

Onlar bu ülkeye, gençliğe işsizlik, geleceksizlik, bağımlılık veriyor. Bizlere reva gördükleri buysa buradan kendilerine bir kez daha söylüyoruz. Tek bir arkadaşımızı daha bu düzenin süreklediği umutsuzluğa çaresizliğe teslim etmeyeceğiz. Bu düzeni değiştireceğiz."