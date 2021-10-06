Avcılar’da 'teneke okul'da eğitim: Fiziki koşullar uygun değil

İstanbul Avcılar'daki Şehit Şerife Bacı İlkokulu'nda çocukların uygun olmayan, yetersiz koşullarda “teneke okul” olarak tabir edilen prefabrik yapılarda eğitim gördüğü ortaya çıktı.

CHP İstanbul Milletvekili Emine Gülizar Emecan, "teneke okul" sorununu ve eğitim öğretim yılının başlamasıyla artan problemleri Meclis gündemine taşıdı.

"Yaklaşık bir buçuk yıl gibi uzun bir aradan sonra yeni eğitim öğretim yılı 18 milyon öğrenci ve 1 milyon 200 bin öğretmenle başladı" diyen Emecan, ertelenen, ötelenen, üstü örtülen sorunların daha da gün yüzüne çıktığını söyledi.

Eğitim sisteminde yaşanan sorunlara fiziki yetersizliklerin yoğun olduğu İstanbul'dan örnek veren Emecan, Avcılar'daki Tahtakale Mahallesi'nin yaklaşık kırk yıldır imar sorunu yaşadığını hatırlattı. "Bu bölge 2012 yılında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından riskli görüldüğü için rezerv alanı olarak ilan edilmişti" diyen Emecan imar planı olmadığı için bölgede yaşayan insanların yok sayıldığını ve çocukların eğitiminin, mahalle sakinlerinin “teneke okul” olarak tabir ettikleri prefabrik yapılarda sürdüğünü belirtti.

'Çocuklar kışın donuyor, yazın pişiyor'

Emecan şöyle konuştu:

"İstanbul gibi bir şehrin merkezinde 'teneke okul' diye tabir edilen Avcılar Şehit Şerife Bacı İlkokulu'nda çocuklar hava, hijyen ve sağlık koşullarının son derece uygunsuz olduğu bir ortamda ve yetersiz koşullarda eğitim görüyorlar; kışın donuyorlar, yazın pişiyorlar.

Bölge milletvekilleri olarak biz sorunu gittik ve yerinde gördük. Millî Eğitim Bakanına önergemizle bu okulla ilgili Bakanlığın bir çalışması olup olmadığını sorduk. Bu kürsüden Sayın Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’a, eğitim hakkı kapsamında 'teneke okul' diye tabir edilen bu okulda eğitim öğretim yapılıyor olmasını içinize sindiriyor musunuz diye sormak istiyorum. Sayın Bakanlara bir çağrıda bulunuyorum: Avcılar Tahtakale Mahallesi'ndeki imar sorununun ve teneke okul sorununun çözümünü lütfen gündeminize alın, gereken çalışmaları acilen başlatın; bu çocuklar ve velileri için yaşamı, eğitimi çile olmaktan çıkarın."

Emecan üniversite öğrencilerinin barınma sorununa da değinerek, "Öğrenci sayımız 8 milyon, yatak kapasitesiyse 700 bin. Barınma gibi temel bir hak dahi AKP iktidarı tarafından çözümsüz bırakıldı. Sesini yükselten, hakkını arayan öğrenciler ise terörist olarak ilan edildi" dedi.