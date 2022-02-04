Aushra Çorap işçileri iş bıraktı: 'Nedir bizim bu patronlardan çektiğimiz? Yeter artık!

İstanbul'daki Aushra Çorap işçileri geçinebilecekleri bir ücret zammı için mücadele ediyor.

Bugün içerde iş bırakan işçiler mücadelelerine fabrika önünde ve içinde devam ediyor.

Ücret zammına ve çalışma koşullarına isyan eden işçilerden biri Patronların Ensesindeyiz'e konuşarak "Bizler lüks araba, lüks ev, lüks bir yaşantı istemiyoruz. Adam istediği gibi kovuyor. Ayın 3'ü olmuş maaşını yatırmamış. Adamın cebinde para yok, 4-12 vardiyasını yağmurda dışarı kovmuş. Nedir bizim bu patronlardan çektiğimiz? Yeter artık. Bu haksızlığa yeter diyoruz!" dedi.

🔴Aushra Çorap işçileri geçinebilecekleri bir ücret zammı için mücadele ediyor.



Bugün içerde iş bırakan işçiler mücadelelerine fabrika önünde ve içinde devam ediyor.#AushraÇorapİşçileriZamİstiyor pic.twitter.com/BUI2DaLVDR — Patronların Ensesindeyiz (@pensendeyiz) February 4, 2022

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