Auro Portföy’e işlem yasağı getirilmişti: ‘8,3 milyar lira nasıl uçtu?’

Fon vurgununda Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Borsa İstanbul’da işlem gören üç şirketin pay piyasalarındaki işlemlerine yönelik incelemelerini tamamlayarak yaptırım kararları aldı.

Pasifik Eurasia Lojistik, Selçuk Ecza Deposu ve Manas Enerji hisselerine ilişkin kararlar kapsamında çok sayıda kişi hakkında suç duyurusunda bulunulurken işlem yasakları da getirildi.

Selçuk Ecza Deposu hisselerindeki manipülasyon sebebiyle Aura Portföy’e 2 yıl işlem yasağı getirildi.

Gazeteci Bahadır Özgür, fon vurgunu ortaya çıkmadan önce Tera’nın TLY fonundan 8,3 milyar liranın Aura Portföy’ün kapalı fonu MTL’ye aktarıldığını belirterek “Asıl soruşturulması gereken konu bu! Bu para nereye ve kime gitti?” sorusunu sordu.

Özgür sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

8.3 milyar lira nasıl uçtu? SPK bu akşam Selçuk Ecza Deposu hisselerindeki manipülasyon sebebiyle Aura Portföy’e 2 yıl işlem yasağı getirdi. Ama Aura Portföy’ün esas işi başka yerde. Tera ile ‘ikiz’ gibi hareket ediyordu. Fon vurgunu çökmeden hemen önce de Tera’nın TLY fonundan 8,3 milyar lira Aura Portföy’ün kapalı fonu MTL’ye aktarıldı. Asıl soruşturulması gereken konu bu! Bu para nereye ve kime gitti?

soL'a yönelik iktidar saldırısına karşı gerçeğin sesini yükseltmek, yapılan bu haberlere destek vermek için tüm okurlarımızı abone olmaya çağırıyoruz.

MTL-Tera ilişkisi, Emre Tezmen'in hisseleri, 'mübarek kardeşler' ve Finlandiya bağlantısı...

MTL-Tera ilişkisini fon skandalı patladığı hafta yazdığını hatırlatan Bahadır Özgür, Halk TV engellendiği için bu yazının artık olmadığını belirterek yeni gelişme üzerinden konuyu bir kez daha şöyle özetledi:

MTL (Mutlak Getiri Hedefli Serbest Fon), Aura Portföy’e ait. Yatırımcı sayısı 17. Aniden Temmuz 2025’te aktifleşti. Ne tesadüftür TLY fonunun 159 kişiyle halka açıldığı ay. Tera’nın patronu Emre Tezmen, MTL kurulmadan bir ay önce, 27 Haziran 2025’te, Aura Portföy’e yüzde 9,9 oranında ortak oldu. 12 Ağustos 2026’da ise Tera, Aura’nın tamamını almak için SPK’ya başvurdu. Lakin bir yıl sonra, Mayıs 2026’da, birden vazgeçildiği açıklandı. Tera’nın TLY fonundan, halka açılır açılmaz dikkat çekici miktarda para çıkışı yaşandı. Çıkan paralar şöyleydi: Temmuz 2025’te 13,1 milyar lira, Ağustos 2025’te 8,2 milyar lira, Eylül 2025’te 2,8 milyar lira. Halk fona akın edince birileri de 3 ayda toplam 24 milyar lirayı fondan çıkarmıştı. Çıkışlar ise büyük oranda Destek Faktoring hissesi satılarak karşılandı. Bu hissenin nasıl şişirildiğini biliyoruz. TLY’nin sattığı hissenin alıcısı kimdi? İşte burada MTL devrede. Hareketsiz fona Temmuz ayında aniden 6,3 milyar lira nakit girdi. MTL de 1-2-3 Temmuz’da fiyatı şişen Destek Faktoring hissesinden 16,2 milyon lot topladı. Bunun üçte ikisinin Tera’dan alındığı anlaşılıyor. MTL kapalı fon olduğu için her şeyi açık göremiyoruz, ancak TLY ile MTL arasındaki nakit giriş çıkışları ve hisse alım satımları örtüşüyor. Mesela; 3 Temmuz 2025 günü TLY’den 6,54 milyon lot satış oluyor, aynı gün MTL’den 6,50 milyon lot alış gerçekleşiyor. Benzer hareketler Eylül 2025 ve Kasın 2025’te de tekrar etti. Gelelim vurgunun son sahnesine… Tera olayı patlamadan hemen önce halka açık TLY fonu tıpkı kapalı fon HMV’den aldığı gibi diğer kapalı fon MTL’den de yüksek alım yaptı. 2 Eylül 2026 günü nominal değeri 3 milyar 672 milyon olan pay Tera’nın fonuna geçerken, karşılığında 8 milyar 310 milyon lira da MTL’ye transfer oluyordu. Şimdi dönelim Emre Tezmen’in, Aura Portföy’de bir anda biten ortaklığının gizemine… Emre Tezmen’in MTL fonu harekete geçmeden hemen önce Aura Portföy’e yüzde 9,9 oranında ortak olduğunu söylemiştik. Tera da SPK’ya başvurup şirketin tamamını satın alacağını duyurmuştu. Bir yıl sonra vazgeçildi. Tezmen’in hisseleri ne oldu öyleyse? Yüzde 9,9 pay olduğu gibi Ruzy Finansal Hizmetler’e geçti. Kimin Ruzy Finansal Hizmetler? Borsayı takip edenlerin yıllardır bildiği birine ait: Nureddin Çevik. Sık sık ‘mübarek kardeşler’ diye anılan isimlerden birisi. Aura Portföy’ün göze batan ortakları arasında Finlandiya’dan üç isim ve bir de yatırım şirketi yer alıyor. Taaleri Investments LTD, Finlandiya merkezli özel fonlar da yöneten büyük bir varlık yönetim şirketi. Emre Tezmen’in Finlandiya bağlantısı da malum…

soL'un dört kez sansürlenen X hesabını takip ederek yaygınlaştırabilirsiniz.

soL Haber'i WhatsApp ve Telegram kanallarından takip edin, önemli gelişmeleri kaçırmayın.