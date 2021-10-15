Atina'da konut kiralarında büyük artış

Atina konut piyasasında üçüncü çeyrek, Spitogatos Emlak Endeksi verilerine göre kiraların yıllık yüzde 38,3 ve fiyatların yüzde 25 artmasıyla sona erdi.

Yunanistan genelinde talep edilen kiralar yüzde 1,3 artarken, talep edilen fiyatlar yüzde 7,1 arttı.

Yunanistan menşeli Kathimeri'nin aktardığı Spitogatos Emlak Endeksi verilerine göre Batı Attika, Petroupoli'de, konut satışlarında istenen ortalama fiyat geçen yıla göre yüzde 25 artarak metrekare başına bin 923 avroya yükselirken, Atina'nın kuzeybatısındaki Holargos'ta ortalama fiyat yıllık bazda yüzde 23,7 artarak metrekare başına 2 bin 767 avroya ulaştı.

Atina'nın kuzeyindeki Vrilissia'da fiyatların yüzde 21,2 artışla 2 bin 666 avro/m²'ye yükseldiğini gördü. Rentis bölgesindeyse yüzde 23 artarak bin 294 avro/m²'ye yükseldi.

Kiralarda büyük artış

Satış fiyatlarındaki en büyük sıçramaların başkentin merkezinden uzak bölgelerde görüldüğü belirtilirken kira oranlarındaki en büyük artışlarsa deniz kenarında ve Atina'ya yakın bölgelerde görüldü.

Güneydoğu Attika'daki Anavyssos'ta kiralar yüzde 38,3'lük bir artışla 8,3 avro/m²'ye, komşu Palaia Fokaia'yı yüzde 26 artışla 7,6 avro/m²'ye yükseltti. Güney Atina'daki Moschato'da kiralar yüzde 24,4 artarak 9,4 avro/m²'ye yükseldi.

Selanik'te talep edilen en büyük konut fiyatı artışları da şehir merkezinden uzak bölgelerde görülüyor. Vardaris'te artış yüzde 32,2'yle, bin 461,5 avro/m²'ye, Triandria'daysa yüzde 25,7 artışla bin 571 avro/m²'ye ulaştı.

Kiralar söz konusu olduğunda, Panorama, yıllık yüzde 21,4 artışla 8,8 avro/m² ile en yüksek büyümeye sahip oldu ve onu yüzde 18,6 artışla 7,9 avro/m²'yle Agios Pavlos izledi.