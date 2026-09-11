Atakum’da açlık grevinin 4’üncü günü: Bir işçi hastaneye kaldırıldı

Samsun’da Atakum Belediyesi işçilerinin aylardır ödenmeyen ücret ve alacakları için başlattığı eylem sürüyor. Yaklaşık beş aylık maaş ve bir tediye alacaklarının bulunduğunu belirten işçiler, belediye önündeki eylemlerini geçtiğimiz günlerde açlık grevine dönüştürmüştü.

Açlık grevinin dördüncü gününde işçilerden Tuncay Şahin ikinci kez fenalaştı. Şahin, grev çadırına gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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TKP Samsun: Yaşanacaklardan tüm yetkililer sorumludur

Türkiye Komünist Partisi (TKP) Samsun İl Örgütü, Şahin’in hastaneye kaldırılmasının ardından yaptığı açıklamada, “Daha ne olsun istiyorsunuz? Grev çadırına ambulans girdi” ifadelerini kullandı.

Açıklamada, haftalardır seslerini duyurmaya çalışan işçilerin sağlığından yalnızca Atakum Belediyesi’nin değil, siyasi iktidarın ve devlet bürokrasisinin de sorumlu olduğu belirtilerek şöyle denildi:

Belediye ana binası bahçesinde yaşanan ve yaşanacak olan her şeyden tüm yetkililer doğrudan sorumludur. İşçilerin sorunlarının çözümü noktasında adım atmak toplumsal bir sorumluluktur.

TKP Samsun, bir gün önce işçiler için “Onların derdi başka” diyen patron ve yöneticilere de tepki göstererek, “Geri dönülemez sonuçlar meydana gelmeden elini taşın altına koymalı, işçilerle diyalog kurabilmenin yollarını aramalıdır” çağrısında bulundu.

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