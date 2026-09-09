Atakum Belediyesi işçileri hakları için açlık grevine başladı: ‘Zaten açlık grevinde gibi yaşıyoruz’

Samsun Atakum Belediyesi’nde aylardır süregelen maaş krizi ve kötü çalışma koşullarına karşı direnişe geçen işçiler, açlık grevine başladı.

5 aylık maaş alacakları ödenmeyen, amirler ve müdürler düzeyinde "mobbing, tehdit ve mafyatik tavırlara" maruz kaldıklarını belirten belediye işçileri, belediye binası önündeki eylemlerini yeni bir aşamaya taşıdı. 4 gün boyunca belirli saatlerde belediye önünde nöbet tutarak seslerini duyurmaya çalışan işçiler, talepleri karşılanana kadar süresiz açlık grevine başladıklarını duyurdu.

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Açlık grevi kararının ardından, aylardır işçileri muhatap almayan bazı belediye yöneticileri ve siyasetçiler direniş çadırına ziyaretler gerçekleştirmeye başladı.

Yetkililerin eylemi bitirme ve bekleme taleplerine yanıt veren işçiler, aylardır zaten beklediklerini, grev yapmasalar dahi açlık sınırının altında, borç batağında yaşadıklarını vurguladı. İşçiler, net adımlar atılmadığı sürece direnişi sonlandırmayacaklarını ifade etti.

"Ödenmeyen birikmiş maaşların derhal yatırılması, belediyenin açık ve şeffaf bir ödeme takvimi açıklaması, maaş krizinin tekrarlanmaması adına somut ve kalıcı bir plan hazırlanması" talepleriyle eylemlerini sürdüren işçilerin belediye binası bahçesindeki direniş çadırına, Atakum halkından da sık sık ziyaretler gerçekleşti.

Talepler tüm çalışanların ortak talebi

Atakum Belediyesi işçileri adına açıklama yapan Fatma Akyıldız Sayım, sorunlar çözülene kadar mücadeleyi sürdüreceklerini belirtirken; açlık grevindeki işçilerden Tuncay Şahin de kararlılık mesajı verdi. İşçi Özgür Küçükşahin ise grevdeki arkadaşlarının taleplerinin tüm çalışanların ortak talebi olduğunu belirterek "Yaşasın sınıf dayanışması!" sözleriyle direnişe destek verdi.

TKP Samsun İl Örgütü'nden destek çağrısı: 'Alacaklar ödenmeli, mobbinge son verilmeli'

Eylemin ilk saatlerinden itibaren alanda olan Türkiye Komünist Partisi (TKP) de akşam saatlerinde direniş çadırına ziyaret düzenledi.

Ziyarette konuşan TKP Samsun İl Başkanı Tolga Kaan Ateşli, "belediye ile işçiler arasındaki ilişkinin sıradan bir işçi-patron ilişkisinden farkı olmadığını" belirterek yetkilileri, işçilerin haklarını derhal vermeye çağırdı. Ziyaretin ardından sosyal medya üzerinden yazılı bir açıklama yayımlayan TKP Samsun İl Örgütü, "krizin faturasının işçilere kesilemeyeceğini" belirterek mobbingin son bulması ve alacakların ödenmesi gerektiğini vurguladı:

İşçi arkadaşlarımızın alacakları ödenmeli, birimlerde mobbinge son verilmeli, çalışma koşulları iyileştirilmeli, krizin faturası işçilere çıkarılmamalıdır. Maaş sorunu, tekrarlanmayacak şekilde çözüme kavuşturulmalı, işçi arkadaşlarımız muhatap alınmalıdır.

TKP, açlık grevinin ikinci gününde mücadeleyi büyütmek adına tüm Samsun halkını saat 20.00’de Atakum Belediyesi önüne çağırdı.

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