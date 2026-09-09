Emniyet’in çatısında işçi direnişi: 'Açız, hakkımızı alana kadar inmeyeceğiz!'

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü'nün yeni hizmet binasını, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün açtığı ihale sonucunda ana yüklenici olarak Ilgazlar İnşaat yapıyor. Ancak Ilgazlar İnşaat patronu İsmail Ilgaz aylardır işçilere yapılması gereken ödemeleri gerçekleştirmediği için inşaat işçileri direnişte.

Günlerdir mücadele eden Sakarya İl Emniyet binası inşaatı emekçileri dünden beri seslerini, inşaatın çatısına çıkarak duyurmaya çalışıyor.

Geceyi çatıda geçiren işçilerin bir kısmı da şantiyedeki konteynerlerde direnişlerini sürdürüyor.

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'Açız, çatıdayız, hakkımızı alana kadar inmeyeceğiz'

soL'a konuşan direnişteki işçiler, mücadelelerine devam ettiklerini ve haklarını alana kadar çatıdan inmeyeceklerini ifade ediyor. Çatıda direnen işçilerden Vedat Varol, dün sabahın altısından beri çatıda olduklarını belirtiyor:

Açız. Öğlen çok sıcaktı, akşam donduk. Felaket esiyor burası. Patron İsmail Ilgaz geldi. Bize, avukatımıza, aşağıdaki arkadaşlarımıza etmediği küfür ve hakaret kalmadı. 'Ben sizin paranızı vermiyorum' diyor açıkça. Emniyet Müdürü de burada, yardımcısı da burada, onlara söylüyoruz ettiği hakaretleri. Aşağıdaki arkadaşlara polislerin dediği şey şu: 'Biz buna karışamıyoruz. Sadece sizin güvenliğiniz için buradayız.' Yani ben bunu anlayamıyorum. Bu nasıl bir güvenlik? Sabah aşağıda elli altı tane polis vardı. İsmail Ilgaz geldiğinden beri ortalık ana baba günü oldu. Bizimkiler daha bir laf söylemeden bütün polisler bunların üstüne çullanıyor, bırakmıyor yakasını. Şu anda direnişimiz hâlâ çatıda devam ediyor. Böyle giderse devam da edecek. Dünden beri daha yemek yemedik. Açız, susuzuz ama direnişe devam ediyoruz. Değil burada bir iki gün, bir iki ay da geçse biz hakkımızı alana kadar inmeyeceğiz.

Direnişe devam eden Ilgaz İnşaat çalışanları dün geceyi Sakarya İl Emniyet İnşaatı'nın çatısında geçirdi.

'Alacağımız yoksa yatan sigorta parası neyin nesi?'

Patron bir yandan da işçilerin aslında alacakları olmadığını, hak etmediği paraları istediğini, hatta bazı örneklerde işçilerin borçlu olduğunu iddia ediyor.

Bu duruma itiraz eden işçiler, "Yevmiye ile çalışan bir inşaat işçisi patrona nasıl borçlu olabilir? Çalışmadığımız günün parasını alamıyoruz, bu haliyle patrona borçlu çıkma şansımız yok" diyor.

Çatıdaki işçiler bu çelişkili durumu şu sözlerle anlatıyor:

Bizim ekip ikiye ayrılmıştı. İsmail Ilgaz'ın kontrolünde Antalya'ya bir kısım işçi gönderilmişti. Onların üç dört aylık, bizimki üç aylık alacağımız içeride. Üç aylık içeride alacağı olan adamlar 75-76 bin lira borçlu çıktılar. Yevmiyeli çalışan adam nasıl borçlu çıkıyor? Bu adamların sigorta primleri iki yüz bin lira civarında yatırılmış. Madem bizim bir alacağımız yoksa bu sigorta primi nasıl böyle yüksek ödendi? Patron çıktı, 'Ben dörtte ikisini veririm' dedi. Sonra arttırdı, 800 bin liraya çıkarttı. Birkaç gün daha geçti, bu sefer 1 milyon 400 bin liraya çıkarttı. Bunu 26 kişinin toplam parası için söylüyorum. 'Ben bu kadar para vereceğim, geri kalanınız kalacak' diyor. Bir vereceğim diyor, bir vermeyeceğim diyor.

Ödeme yapmayan patron, işçileri ve avukatları tehdit etti



📍Sakarya İl Emniyet binası inşaatında çalışan işçiler, haklarını alabilmek için çatıda direniyor.



💬"Açız, susuzuz ama direnişe devam ediyoruz. Üç aylık içeride alacağı olanlar 75-76 bin lira borçlu çıktılar. Yevmiyeli… pic.twitter.com/52Vy1WRUdX — soL (@soLHaber2026) September 9, 2026

Patron şantiyeye geldi, işçilere tehdit ve hakaretler savurdu

Dün işçilerin çatıya çıkmasından bu yana sesi soluğu çıkmayan İsmail Ilgaz, bu sabah Sakarya’da şantiyeye gitti.

Dün hem Sakarya Valiliği önünde hem Eskişehir’de hem de çatıda yapılan eylemlerin ardından işçilere saldırmaya çalışan Ilgaz, aynı zamanda Patronların Ensesindeyiz avukatlarına ve temsilcilerine hakaret, küfür ve tehditler savurdu.

Patronların Ensesindeyiz ağı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İsmail Ilgaz için, "İşçilerin, Patronların Ensesindeyiz’de örgütlü mücadele etmesini bir türlü kabullenemiyor. Alışmış çünkü şantiyeden küfürle, döverek, sindirerek, haklarını hiç ederek işçileri yollamaya. Örgütlü mücadele eden işçilerin gücüyle ilk defa karşılaşıyor. Öfkesi, siniri, Patronların Ensesindeyiz’e karşı nefreti bundan" ifadelerine yer verdi.

Dün çatıya çıkmamızdan bu yana haber alınamayan İsmail Ilgaz, bu sabah Sakarya’ya geldi. Dün hem Sakarya Valiliği’nde hem Eskişehir’de hem de çatıda yaptığımız eylemlerin öfkesiyle işçi arkadaşlarımıza saldırmaya, provakasyon çıkarmaya çalıştı.



İsmail Ilgaz hala Patronların… pic.twitter.com/wFAG86xykf — Patronların Ensesindeyiz (@pensendeyiz) September 9, 2026

'Ödemeden kaçamayacağını bildiği için işçileri kışkırtıyor, hakaretler ediyor'

soL'a konuşan Patronların Ensesindeyiz temsilcisi Selahattin Kural, patronun görüşme sırasında yeni bir şey demediğini, alacakları ödeyeceğini söylediğini ancak bunun zaman kazanmak için bir oyalama taktiği olduğunu düşündüklerini ifade ediyor.

Ilgaz'ın Patronların Ensesindeyiz temsilcilerine hakaret edip direnişi kırmaya çalıştığını vurgulayan Kural, "O öyle yaptıkça biz işçilerle gülüyoruz, ödememek için çırpınıyor diyoruz. Görüşmelerde bazen nazik davranıyor, istediğini alamayınca öfkeleniyor" diye ekliyor. Tüm bunların ne işçileri ne de kendilerini yıldıracağını ifade eden Kural, "Biz haklıyız. Ve biliyoruz ki patronların tüm derdi işçilerin birliğini bozmaya çalışmak" diyor.

Kural, "İşçiler on günden fazladır haklarını almak için direniyorlar. İşçilerin alacaklarında belirsiz bir durum yok. İşe girdikleri tarihler net, SGK dökümleri var. Çalıştığı günler görünüyor orada. Fazla mesaileri, pazar çalışmaları, bayram çalışmaları hepsi belli. Burada işçilerin alacakları çok net hesaplanıyor. Bir pürüz yok. Patron işçilerin alacaklarını 'konkordato var' diyerek vermemeye çalışıyor" şeklinde konuşuyor.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü sessiz

İşçileri önce borçlu çıkaran patron Ilgaz'ın, işçilerin mücadelesi sonucunda toplam alacaklarının yüzde 40’ına yakın bir ödemeyi teklif ettiğini hatırlatan Selahattin Kural, "İşçiler alacaklarının tamamı ödenmeden şantiyeyi terk etmek istemiyor. Terk ederlerse patronun alacaklarını ödemeyeceğini biliyorlar" diyor.

Şantiyenin en nihayetinde İl Emniyet Müdürlüğü'ne ait olduğunu ifade eden Selahattin Kural, yönetimin sessizliğine dikkat çekiyor:

Dün sabahtan bugüne kadar eylemlerini binanın çatısına taşıdılar. Bir ekip yerde direniyor, bir ekip çatıda. Aynı zamanda yerde direnen ekip dün Sakarya Valisi'ne seslerini duyurmak için merkezde eylem yaptı. Ilgazlar İnşaat'ın genel merkezi Eskişehir’de. Eskişehir’de dün Ilgazlar İnşaatı protesto için dayanışma eylemi yapıldı. Eylemleri büyüteceğiz. Gerekirse Ankara’ya Emniyet Genel Müdürlüğü’ne de gideceğiz. Çünkü bu projede Ilgazlar İnşaat’ın üstünde Emniyet Genel Müdürlüğü duruyor. Bu meselede sessizliklerini koruyorlar. İşçilerin yaşadığı haksızlığa karşı ses çıkarmıyorlar. İşçilerin bir an önce mağduriyetini gidermeliler.

Patron alacakları ödememek için adeta çırpınıyor

Eğer alacakları ödenmezse işçilerin direnişlerini Ankara'ya taşıyacaklarını ifade eden Selahattin Kural, işçilerin tutumunu şu sözlerle aktarıyor:

İşçiler gerekirse Iğdır’dan ailelerimizi getireceğiz, bu hakkımızı bırakmayacağız diyor. Hepsi çok gururlu, 'Artık mesele alacağımız paralar değil, bu İsmail Ilgaz’ın bizi düşürdüğü onur kırıcı durumdur' diyorlar.

Kural "Patronların Ensesindeyiz olarak İsmail Ilgaz’ın ve Ilgazlar İnşaat’ın dosyasını hazırlıyoruz, en kısa sürede bunu da kamuoyuyla paylaşacağız. Ilgazlar patronunu tüm ülkeye teşhir edeceğiz" dite ekliyor.

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