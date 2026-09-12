Atakum Belediyesi işçilerinin açlık grevi 5. gününde: 'Sadaka değil, hakkımızı istiyoruz'

Beş aylık maaş alacakları ödenmeyen, mobbing ve tehdide maruz kalan Atakum Belediyesi işçileri hakları için direniyor.

İşçiler belediye önündeki eylemlerini 5 gün önce açlık grevine dönüştürmüştü.

Ücretlerinin ve kazanılmış haklarının ödenmesini talep eden işçiler mücadelelerini kararlılıkla sürdürüyor.

Hastaneden çıkar çıkmaz direniş çadırına döndü

Dün, açlık grevinin 4’üncü gününde işçilerden Tuncay Şahin, havanın sıcak olması nedeniyle öğleden sonra sağlık sorunu yaşamış, akşam saatlerinde baygınlık geçirmiş ve ambulansla hastaneye kaldırılmıştı. Yapılan kısa süreli tedavinin ardından Şahin yeniden eylem alanına döndü.

İşçilerin sağlık durumları Samsun Tabip Odası tarafından görevlendirilen hekimler tarafından takip ediliyor.

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'Sendika 'bir şey yapamayız' dedi'

ANKA'ya konuşan belediye işçilerinden Özgür Küçükşahin, yaşanan sorunlarla ilgili mevcut sendikaları DİSK Genel-İş'i defalarca bilgilendirdiklerini ancak destek göremediklerini söyledi.

“Tabii ki bugünlerde buraya gelene kadar süreci mevcut sendikamız DİSK Genel-İş olarak bilgilendirdik. Gerek kitle iletişim yoluyla, gerek sosyal medya yoluyla, gerekse DİSK Genel-İş Samsun Şubesi önünde basın açıklaması yaparak biz işçilerin sahipsiz kaldığını ve bu sürece bize önderlik ederek çözüm yollarını birlikte bulmamız gerektiğini defalarca beyan ettik. Kendileri bizim bu süreci işverenle çözmemiz gerektiğini, bireysel olarak bir şey yapamayacaklarını bizlere ilettiler.”

Sendika yönetimiyle belediye yönetimi arasında geçtiğimiz gün bir görüşme gerçekleştirildiğini aktaran Küçükşahin, görüşmede işçilerin maaşlarının ödenmesine ilişkin net bir takvim açıklanmadığını söyledi.

'1400’ü aşkın işçinin alacağı var'

Atakum Belediyesi'nde farklı statülerde çalışan yaklaşık 1400’ü aşkın işçinin belediye yönetiminden alacağının bulunduğunu belirten Küçükşahin, işçilerin maaş alacaklarının aylara yayıldığını söyledi.

Küçükşahin, “Gelinen noktada belediye yönetimiyle de bu süreci defalarca görüştük. Ama ne yazık ki çözüm bulamadık. Yaklaşık 1400’ü aşkın arkadaşımız, kimisi KYK’lı, 696’lı, kimisi Kültür Şirketi'nde olmak üzere toplam 1400’ü aşkın işçi arkadaşımızın peyderpey yönetimden alacağı bulunmaktadır” diye konuştu.

Kültür merkezinde çalışan işçilerin 6 aya kadar maaş alacaklarının bulunduğunu ifade eden Küçükşahin, kendi durumlarıyla ilgili olarak da Nisan ayından bu yana maaşlarının ve tediyelerinin içeride olduğunu söyledi.

Küçükşahin, “Şantiye kısmındaki arkadaşlarımızın ise Mart maaşından sonraki süreçte henüz ellerine kazanım geçmemiştir" dedi. İşçilerin düzensiz maaş ödemeleri nedeniyle günlük yaşamlarında ciddi sorunlar yaşadığını belirten Küçükşahin, ev kirasından çocukların okul ihtiyaçlarına kadar çok sayıda temel ihtiyacın karşılanmasında güçlük çekildiğini söyledi.

'Sözler tutulmadı'

İşçilere geçmiş dönemlerde maaş ödemeleri konusunda çeşitli tarihler verildiğini belirten Küçükşahin, bu sözlerin yerine getirilmediğini vurguladı. Küçükşahin, “Meclis kayıtlarına bunlar mevcuttur. Ayın 7’sinde dendi, ay başına dendi, Kurban Bayramı’na dendi, Ramazan Bayramı dendi, yılbaşına borçsuz gireceğiz dendi. Ama bugüne kadar birçok şey söylendi” diye konuştu.

Gelinen noktada işçilerin mücadelesinin yalnızca kendi haklarıyla sınırlı olmadığını kaydeden Küçükşahin, “İşçinin kazanımları noktasında bizim bugün geldiğimiz yer, Samsun halkının geldiği yer, sivil toplum kuruluşlarının geldiği yer emeğin yanıdır, emeğin kutsallığıdır, işçinin mücadelesidir” ifadelerini kullandı.

'Tüm kazanımlarımızı elde edene kadar mücadele edeceğiz'

Açlık grevinde bulunan belediye işçilerinden Deniz Akşan da Atakum İşçi Dayanışması olarak belediye önünde bulunmalarının temel amacının alın terlerinin karşılığını almak olduğunu söyledi. Akşan, “Atakum İşçi Dayanışması olarak biz burada bulunmaktayız. Biz burada ağanın, beyin peşinde değiliz. Ekmeğimizin kavgasındayız” dedi.

İşçilerin evlerine giderken ailelerine ekmek götürebilmeleri için mücadele ettiklerini belirten Akşan, “Bizler bugün açlık grevindeysek bu yeni başlayan bir süreç değil, 2,5 yıldır gelen süreçtir. Maaşlarımızı, kazanmış haklarımızı istiyoruz ve bunun için de açlık grevinde bulunuyoruz. Samsun ve ülke kamuoyunun da desteklerini bekliyoruz” diye konuştu.

'Sadaka değil, hakkımızı istiyoruz'

Açlık grevindeki belediye işçilerinden Tanju Karabel de Atakum Belediyesi'nde zabıta personeli olduğunu belirterek, “Biz bu açlık grevimize 3 kişiyle başladık. Nöbetimizin 4’üncü gününde de 5 kişi olduk” dedi.

Belediye işçisi Fatma Ayyıldız Sayım ise “Samsun Atakum Belediyesi işçisiyim. Biz 2,5 yıldır düzensiz bir şekilde maaş alıyoruz. Bu sürecin düzeleceğine olan umutlarımız vardı. Bu umutlarımızın tükendiği noktadayız” dedi.

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