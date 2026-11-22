Halihazırda yakın bir askeri işbirliği yürüten Yunanistan ve İsrail, yeni bir silah pazarlığı iddiasıyla gündemde.

Yunanistan'ın Kathimerini gazetesi, iki ülkenin yaklaşık 1 milyar avroluk yeni sistemler için müzakereye başladığını öne sürdü.

Kalamata'daki eğitim merkezi ve elektronik harp başlıkları

Kathimerini'nin haberine göre pazarlık üç başlığı kapsıyor: Kalamata'daki uçuş eğitim merkezinde ders saatlerinin artırılması, elektronik harp sistemleri ve uzun menzilli hassas füzeler.

Kalamata'daki merkez, 2021'den bu yana 20 yıllığına İsrailli Elbit firmasının kullanımında. Yunanistan Hava Kuvvetleri ve Elbit'in ortak işlettiği merkezde "T-6" ve "M-346" tipi uçaklarla eğitim veriliyor. Ancak eğitim sürelerinde sınıra ulaşıldı. Çeşitli ülkelerden gelen talepler de merkez üzerinde baskı oluşturuyor.

Merkezde her yıl yaklaşık 7 bin saat "T-6", 3 bin 500 saat ise "M-346" ile uçuş eğitimi yapılıyor. Sürelerin artırılması için hem uçak ve eğitmen sayısının yükselmesi hem de ek yatırım gerekiyor. Habere göre bu maliyetler iki ülke arasında anlaşmazlık konusu. Merkez için bugüne kadar 1,5 milyar avro harcayan Atina'nın 70 milyon avronun üzerinde yeni yatırım yapmak istemediği savunuluyor.

Haberde Yunanistan Silahlı Kuvvetleri'nin elektronik harp alanında gelişmek istediği belirtildi ve şu ifadelere yer verildi:

"Bu, Türkiye'nin büyük ilerlemeler kaydettiği bir alan. Yunanistan ise 'Aşil Kalkanı' mantığını izlemeyi, yani İsrail'in elektronik harp uygulamalarına ve karşı tedbirlerine erişim sağlayarak ardından kendi karşı karşıya olduğu özgün tehdit ortamına uygun sistemler geliştirmeyi hedefliyor."

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Bağlar sıkılaşıyor, askeri ittifak sağlamlaşıyor

İsrail ve Yunanistan'ın bu yakınlaşması, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin de dahil olduğu 22 Aralık 2025 tarihli zirvede ete kemiğe bürünmüştü.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ve Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis, İsrail'de bir araya gelmiş ve zirvenin vurgusu "savunma" olmuştu. İsrail basını, bu zirveyi Tel Aviv ve Atina'nın Türkiye'ye karşı ilişkilerini sıklaştırmasının yansıması olarak değerlendirmişti.

Zirveden kısa bir süre sonra üç ülkenin orduları Lefkoşa'da bir araya gelmiş ve askeri işbirliği çalışma planına imza atmışlardı. Üç ülke arasında imzalanan askeri işbirliği çalışma planının ortak tatbikatlar, eğitimler, çeşitli alanlarda çalışma grupları ve ortak çıkarlara ilişkin stratejik askeri diyalogları içerdiği açıklanmıştı.

Ayrıca 2026 yılı için İsrail ordusu ile Yunan ordusu ve İsrail ordusu ile Kıbrıs ordusu arasında ikili çalışma planı da imzalanmıştı.

Yunanistan haber sitesi Ta Nea üçlü askeri işbirliği planının 2 bin 500 askerlik ortak bir birliğin kurulmasını kapsadığını da yazmıştı. Buna göre ortak birliğe Yunanistan ve İsrail ordularından 1000'er, Kıbrıs’tan 500 askerin katılmasının öngörüldüğü belirtilmişti.

İsrail gazetesi Jerusalem Post da söz konusu girişimin Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki askeri ve stratejik faaliyetlerini caydırmaya yönelik daha geniş bir çabanın parçası olduğunu yazmıştı. Haberde, kalıcı bir daimi birlik olmayacağı kaydedilen bu hızlı müdahale gücünün karada, denizde veya havada kriz zamanlarında hızla konuşlandırılabileceği aktarılmıştı.

İki ülke arasındaki işbirliği, Tel Aviv'deki İsrail Savunma Bakanlığı kompleksinde imzalanan yaklaşık 3 milyar avroluk "Aşil Kalkanı" hava savunma anlaşmasıyla daha da derinleşmişti. İsrail Savunma Bakanlığı anlaşmayı, ikili ilişkilerdeki "en büyük savunma ihracatı" ve "İsrail tarihindeki en büyük anlaşmalardan biri" olarak duyurmuştu.

Anlaşma, İsrail'in Yunanistan'da çok katmanlı bir hava savunma ağı kurmasını öngörüyor. Bu çerçevede İsrailli Rafael şirketi "David's Sling" (Davud'un Sapanı) ve "Spyder" sistemlerini, Israel Aerospace Industries (IAI) ise uçak ve füzelere karşı "Barak MX" sistemini kuracak. Pakette IAI'nın hava kontrolüne yönelik MMR tipi çok görevli radarları ile Rafael öncülüğünde geliştirilecek yeni bir ulusal komuta ve kontrol sistemi de yer alıyor.

Taraflar ayrıca, stratejik tesisleri insansız hava araçlarına karşı korumak amacıyla Rafael'in "Drone Dome" sistemlerinin satışı için 26 milyon avroluk ek bir anlaşma daha imzalamıştı. İsrail Savunma Bakanlığı, Doğu Akdeniz'de kilit stratejik ortak olarak tanımladığı Yunanistan'ın yerli sanayisine bilgi ve teknoloji transferi dahil sanayi-savunma işbirliğini artıracağını bildirmişti.

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