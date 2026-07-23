Atina hava savunma sistemini yeniliyor: Yunanistan, İsrail'den 3,5 milyar avroluk silah alacak

Yunanistan, İsrail'den yaklaşık 3,5 milyar avro değerinde hava savunma ve insansız hava aracı satın almaya hazırlanıyor.

Reuters'a konuşan ve isimleri açıklanmayan iki yetkiliye göre, yılın başında prensipte onaylanan anlaşmanın tedarik sözleşmeleri bugün Yunanistan'ın güvenlik konseyi KYSEA'nın toplantısında resmileştirilecek.

Yunanistan'ın kurmayı planladığı ve Aşil Kalkanı adı verilen hava savunma sistemi balistik füzelere, savaş uçaklarına ve insansız hava araçlarına karşı çok katmanlı koruma sağlamayı hedefliyor. Sistemin omurgasını İsrailli silah şirketleri Rafael ile Israel Aerospace Industries tarafından geliştirilen radar ve füze sistemleri oluşturacak.

Yetkililer ayrıca KYSEA'nın, ABD ve İsrail üretimi çeşitli insansız hava araçlarının satın alınmasını da onaylayacağını belirtti.

Yunan hükümeti, silahlı kuvvetlerini modernize etmek amacıyla 2036 yılına kadar yaklaşık 28 milyar avro harcamayı planlıyor. Bu kapsamda ABD'den 40 adede kadar F-35 savaş uçağı, Fransa ve İtalya'dan ise yeni fırkateynlerin tedariki öngörülüyor.

Gayrisafi yurt içi hasılasının yaklaşık yüzde 3,5'ini silahlanmaya ayıran Yunanistan, bu oranla birçok NATO üyesi ülkenin üzerinde silah harcaması yapıyor.

Yunanistan ile İsrail son yıllarda ortak hava eğitim merkezi işletiyor, düzenli askeri tatbikatlar gerçekleştiriyor ve siber güvenlik ile insansız hava araçlarına karşı savunma sistemleri konusunda işbirliği yürütüyor.

Atina yönetimi, geçen yıl da İsrail yapımı 36 adet çok namlulu roketatar sistemi alımı için yaklaşık 650 milyon avro tutarında bir anlaşmaya onay vermişti.

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