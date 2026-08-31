Tel Aviv ve Atina ittifakı derinleşiyor: İsrail'den Yunanistan'a 3 milyar avroluk hava kalkanı

İsrail ve Yunanistan'ın yakınlaşması, yaklaşık 3 milyar avroluk bir anlaşmaya daha da derinleşiyor.

İsrail Savunma Bakanlığı ile Yunanistan Savunma Bakanlığı arasında Tel Aviv'de "Aşil Kalkanı" hava savunma anlaşması imzalandı.

İsrail tarihindeki en büyük anlaşmalardan biri

İsrail'in Tel Aviv'deki Savunma Bakanlığı kompleksinde gerçekleştirilen imza törenine iki ülkenin Savunma Bakanlığı yetkilileri katıldı.

İsrail Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, söz konusu anlaşmanın İsrail-Yunanistan ilişkilerinde bugüne kadarki "en büyük savunma ihracatı anlaşması ve İsrail'in tarihindeki en büyük anlaşmalardan biri olduğu" belirtildi.

Açıklamada, "10 milyar şekeli aşkın (yaklaşık 3 milyar avro)" değerdeki "Aşil Kalkanı" anlaşması kapsamında İsrail'in, Yunanistan'da "David's Sling" (Davud'un Sapanı) sistemleri ve Israel Aerospace Industries (IAI) tarafından kurulacak uçaklara ve füzelere karşı savunma için "Barak MX" sistemi dahil olmak üzere çok katmanlı bir hava savunma ağı kuracağı kaydedildi.

Anlaşmanın Rafael şirketinin Davud Sapanı ve IAI'nın Barak MX sistemlerinin yanı sıra yine Rafael'in "Spyder" ve IAI'nın hava kontrolüne yönelik MMR tipi çok görevli radarlarını da içerdiği belirtildi.

Bunun yanında Rafael'in öncülüğünde geliştirilecek yeni bir ulusal komuta ve kontrol sistemi de anlaşmada yer aldı.

Açıklamada, "Aşil Kalkanı" anlaşmasının yanı sıra, stratejik tesisleri insansız hava araçlarına karşı korumak ve mevcut savunmayı güçlendirmek amacıyla Rafael'in Drone Dome sistemlerinin satışı için de 26 milyon avro (yaklaşık 92 milyon şekel) tutarında ek bir anlaşma imzalandığı bildirildi.

İsrail Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında, "İsrail, Yunanistan'ın yerli sanayisine bilgi ve teknoloji transferi dahil olmak üzere, sanayi-savunma alanındaki işbirliğini artıracaktır. Bu proje, Doğu Akdeniz'de İsrail'in kilit stratejik ortağı olan Yunanistan ile İsrail arasındaki savunma işbirliğinin bir başka zirvesini oluşturmaktadır" ifadelerine yer verildi.

Yakınlaşma iki ülkeyle de sınırlı değil

İsrail ve Yunanistan'ın bu yakınlaşması, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin de dahil olduğu 22 Aralık 2025 tarihli zirvede ete kemiğe bürünmüştü.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ve Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis, İsrail'de bir araya gelmiş ve zirvenin vurgusu "savunma" olmuştu. İsrail basını, bu zirveyi Tel Aviv ve Atina'nın Türkiye'ye karşı ilişkilerini sıklaştırmasının yansıması olarak değerlendirmişti.

Zirveden kısa bir süre sonra üç ülkenin orduları Lefkoşa'da bir araya gelmiş ve askeri işbirliği çalışma planına imza atmışlardı. Üç ülke arasında imzalanan askeri işbirliği çalışma planının ortak tatbikatlar, eğitimler, çeşitli alanlarda çalışma grupları ve ortak çıkarlara ilişkin stratejik askeri diyalogları içerdiği açıklanmıştı.

Ayrıca 2026 yılı için İsrail ordusu ile Yunan ordusu ve İsrail ordusu ile Kıbrıs ordusu arasında ikili çalışma planı da imzalanmıştı.

Yunanistan haber sitesi Ta Nea üçlü askeri işbirliği planının 2 bin 500 askerlik ortak bir birliğin kurulmasını kapsadığını da yazmıştı. Buna göre ortak birliğe Yunanistan ve İsrail ordularından 1000'er, Kıbrıs’tan 500 askerin katılmasının öngörüldüğü belirtilmişti.

İsrail gazetesi Jerusalem Post da söz konusu girişimin Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki askeri ve stratejik faaliyetlerini caydırmaya yönelik daha geniş bir çabanın parçası olduğunu yazmıştı. Haberde, kalıcı bir daimi birlik olmayacağı kaydedilen bu hızlı müdahale gücünün karada, denizde veya havada kriz zamanlarında hızla konuşlandırılabileceği aktarılmıştı.

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