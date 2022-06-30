Asgari ücrete zam bugün belli olacak: İki oran öne çıktı

Asgari Ücret Tespit Komisyonu asgari ücrete ek zam talebiyle dün bir araya geldi. Komisyonda hükümet yetkilileri dışında işçileri temsilen Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), patronları temsilense Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) yer aldı.

Toplam 15 kişiden oluşan komisyonda Türk-İş 6 aylık resmi enflasyon oranında zam yapılmasını "temenni" ederken, TİSK ise vergi desteğinin sürmesini istedi.

İlk toplantıda iki başlıkta mutabakat sağlandığı açıklandı. Buna göre, asgari ücretteki artış Temmuz'dan itibaren geçerli olacak ve asgari ücrete vergi muafiyeti yeni zamla ulaşılan tutar için de uygulanacak.

Yüzde 20-25 seçenekleri ön planda

Milliyet'in haberine göre asgari ücrete ara zamda yüzde 20-25 seçenekleri ön plana çıkıyor. Buna göre, brüt asgari ücrete yüzde 20 oranında zam yapıldığında asgari ücret brüt 6 bin 4 lira 80 kuruş, net 5 bin 104 liraya çıkacak, Yüzde 25 artışla ise asgari ücret brüt 6 bin 255 lira, net 5 bin 316 lira 75 kuruş olacak.

Geçen yıl brüt 3 bin 577 lira, net 2 bin 825 lira olarak uygulanan asgari ücret 2022 yılı için brüt 5 bin 4 lira, net 4 bin 253 lira olarak belirlenmişti. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 5 bin 879 lira 70 kuruş düzeyinde. Bunun 5 bin 4 lirasını brüt asgari ücret, 775 lira 62 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 100 lira 8 kuruşunu ise işveren işsizlik sigorta fonu kalemi oluşturuyor.

Enflasyon açıklananın çok üstünde

Resmi enflasyonla gerçek enflasyon arasında uçurum bulunuyor. Enflasyon TÜİK’e göre yüzde 73, ENAG’a göre yüzde 160’a ulaştı.

Öte yandan 4 kişilik bir aile için yoksulluk sınırı 20 bin 818 TL, açlık sınırı ise 6 bin 391 TL'ye yükseldi.