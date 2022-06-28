Türk-İş: Açlık sınırı 6 bin 300 lirayı geçti

Türk-İş Haziran ayı açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasının sonuçlarını yayımladı. Buna göre Haziran'da 4 kişilik bir ailenin yoksulluk sınırı 20 bin 818 liraya yükseldi. Açlık sınırı ise 6 bin 391 lirayla asgari ücretin 2 bin 137 TL üzerine tırmandı. Haziran'da tek kişinin ‘yaşama maliyeti’ ise aylık 8 bin 313 TL’ye yükseldi

Mayıs ayında yoksulluk sınırı 19 bin 602 TL, açlık sınırı ise 6 bin 017 TL olarak açıklanmıştı.

Haziran ayında Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin “gıda için” yapması gereken asgari harcama tutarındaki artış bir önceki aya göre yüzde 6,2 oranında gerçekleşti. Son on iki ay itibariyle artış oranı yüzde 117,3 olarak hesaplandı.

Türk-İş raporunda son fiyat gelişmelerine ilişkin yapılan değerlendirmede "Hanelerde kullanılan doğalgaza bu ay yapılan yüzde 30’luk zamla birlikte yılbaşından bu yana toplam yüzde 75,5’lik zam yapılmış oldu. Elektrik üretiminde ve sanayide kullanılan doğalgaza da yapılan zamların yanında, sürekli artan benzin ve motorin fiyatları da üretici ve tüketici fiyatlarını arttıran en başat sürükleyici etkenlerdendir. Bu sebeple, önümüzdeki aylarda yüksek enflasyon ile yaşam mücadelesi verilmesi kaçınılmaz görülüyor. Haziran 2022 Tüketici Güven Endeksi’nin tarihinin en düşük seviyesinde olması fiyatlama davranışları bozulan tüketicilerin de bu öngörüye sahip olduğunu işaret ediyor" ifadeleri yer aldı.