Türk-İş asgari ücrette 'enflasyon kadar' artış istedi

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 6. ayda tekrar toplandı. Milyonlarca emekçinin izlediği asgari ücret pazarlığında, Türk-İş 6 aylık enflasyon oranında zam yapılmasını ‘temenni’ ederken, TİSK vergi desteğinin sürmesini istedi.

Türk-İş Genel Başkanı Başkanı Ergün Atalay ise “Asgari ücrette ocakta güzel zam yaptık ama gıdadaki enflasyonla eridi. Sabit gelir, dar gelirli, emekli ve çalışanlar en büyük sıkıntıyı çeken kesimler. Savaş, kovid bitmedi biliyorum. Geçen hafta Cumhurbaşkanı'nı ziyaretin ardından bu toplantı organize edildi. Temennim, oluşan enflasyon çerçevesinde kamuoyuna, asgari ücretliye nefes aldıracak bir düzenleme olur diye arzu ediyorum" dedi.

Öte yandan 'resmi enflasyon'la gerçek enflasyon arasında uçurumlar bulunuyor. Enflasyon TÜİK’e göre yüzde 73, ENAG’a göre yüzde 160’a ulaştı.